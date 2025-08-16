logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Demonstranti prekinuli koncert Jelene Karleuše u Loznici (VIDEO)

Demonstranti prekinuli koncert Jelene Karleuše u Loznici (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Demonstranti u Loznici izdejstvovali su sinoć skraćenje koncerta folk pjevačice Jelene Karleuše, koji je trajao manje od jednog sata, nakon čega ju je evakuisala policija.

Prekinut koncert Jelene Karleuše u Loznici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uoči koncerta, veliki broj građana okupio se protiveći se njegovom održavanju, javlja reporter N1.

Demonstranti su u jednom trenutku ušli na koncert i došli do zaštitne ograde, praveći buku pištaljkama i vuvuzelama, a uzvikivali su i "Pumpaj" i "Ua".

Na koncertu se nalazila i policija u opremi za razbijanje demonstracija.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša protesti koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA