Demonstranti prekinuli koncert Jelene Karleuše u Loznici (VIDEO)

Demonstranti u Loznici izdejstvovali su sinoć skraćenje koncerta folk pjevačice Jelene Karleuše, koji je trajao manje od jednog sata, nakon čega ju je evakuisala policija.
Uoči koncerta, veliki broj građana okupio se protiveći se njegovom održavanju, javlja reporter N1.
Karleuša oterana sa koncerta.. pic.twitter.com/OcCxg3P3i2— Ivana (@Ivana66157567)August 15, 2025
Demonstranti su u jednom trenutku ušli na koncert i došli do zaštitne ograde, praveći buku pištaljkama i vuvuzelama, a uzvikivali su i "Pumpaj" i "Ua".
jelena karleusa je cist primer kako ce sns-ovci tek da prolaze— (@Voyin9)August 15, 2025
. ovo je tek pocetakpic.twitter.com/8vOCUCTOTb
Na koncertu se nalazila i policija u opremi za razbijanje demonstracija.
(MONDO)