Demonstranti prekinuli koncert Jelene Karleuše u Loznici (VIDEO)

Demonstranti u Loznici izdejstvovali su sinoć skraćenje koncerta folk pjevačice Jelene Karleuše, koji je trajao manje od jednog sata, nakon čega ju je evakuisala policija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uoči koncerta, veliki broj građana okupio se protiveći se njegovom održavanju, javlja reporter N1.

Demonstranti su u jednom trenutku ušli na koncert i došli do zaštitne ograde, praveći buku pištaljkama i vuvuzelama, a uzvikivali su i "Pumpaj" i "Ua".

jelena karleusa je cist primer kako ce sns-ovci tek da prolaze

. ovo je tek pocetakpic.twitter.com/8vOCUCTOTb — (@Voyin9)August 15, 2025

Na koncertu se nalazila i policija u opremi za razbijanje demonstracija.

(MONDO)