logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moji su iz Like u Hrvatskoj": Jelena Karleuša prvi put o svojim korijenima

"Moji su iz Like u Hrvatskoj": Jelena Karleuša prvi put o svojim korijenima

0

Jelena Karleuša na društvenim mrežama objavila fotografiju svog pretka Nikole

Porijeklo Jelene Karleuše Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Preci Jelene Karleuše, s očeve i majčine strane, privukli su veliku pažnju javnosti nakon što je pjevačica na društvenim mrežama podijelila njihove fotografije.

Na ovaj način, prvi put je otkrila dijelove svoje porodične istorije, ističući da je, osim sa Srbijom, povezana i sa Hrvatskom i Slovenijom.

"A ovo su mi čukundeda Dimitrije i čukunbaka Kona. Po liniji tatine majke. Isto iz Vranja. A ako gledamo po liniji tatinog oca Pavla (koji je kao i moj otac Beograđanin) pradeda Nikola i prabaka Mika su iz Like. Prezime Karleuša je ličko“, napisala je pored fotografije, a zatim je podijelila i sliku dede.

"Ovo je moj deda, otac moje majke Divne. Jurij Tomažič, vojni pilot iz Ptuja, Slovenija."

Predstavljanje porodičnog stabla završila je pretkom iz Hrvatske:

"Moj pradeda Nikola Karleuša. Srbin iz tadašnje Austro-Ugarske, današnja Hrvatska."

Objave Jelene Karleuše izazvale su buru reakcija, a mnogi pratioci osvrnuli su se na činjenicu da vuče korijene iz Hrvatske, iako je pjevačica često oštro komentarisala odnose između dvije zemlje.

(Story.hr/ Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA