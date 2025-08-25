"Moji su iz Like u Hrvatskoj": Jelena Karleuša prvi put o svojim korijenima

Jelena Karleuša na društvenim mrežama objavila fotografiju svog pretka Nikole

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Preci Jelene Karleuše, s očeve i majčine strane, privukli su veliku pažnju javnosti nakon što je pjevačica na društvenim mrežama podijelila njihove fotografije.

Na ovaj način, prvi put je otkrila dijelove svoje porodične istorije, ističući da je, osim sa Srbijom, povezana i sa Hrvatskom i Slovenijom.

"A ovo su mi čukundeda Dimitrije i čukunbaka Kona. Po liniji tatine majke. Isto iz Vranja. A ako gledamo po liniji tatinog oca Pavla (koji je kao i moj otac Beograđanin) pradeda Nikola i prabaka Mika su iz Like. Prezime Karleuša je ličko“, napisala je pored fotografije, a zatim je podijelila i sliku dede.

"Ovo je moj deda, otac moje majke Divne. Jurij Tomažič, vojni pilot iz Ptuja, Slovenija."

Predstavljanje porodičnog stabla završila je pretkom iz Hrvatske:

"Moj pradeda Nikola Karleuša. Srbin iz tadašnje Austro-Ugarske, današnja Hrvatska."

Objave Jelene Karleuše izazvale su buru reakcija, a mnogi pratioci osvrnuli su se na činjenicu da vuče korijene iz Hrvatske, iako je pjevačica često oštro komentarisala odnose između dvije zemlje.

(Story.hr/ Mondo)