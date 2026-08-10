Japanski poliglota i influenser sreo u Sarajevu sebi ravnog: Sa Tarikom Hodžićem razgovarao na čak 4 jezika! (Video)

Japanski poliglota Judži Beleza u Sarajevu je sreo legendarnog fudbalera Tarika Hodžića. Razgovarali su na našem, turskom, engleskom i francuskom jeziku.

Izvor: TikTok/screenshot

Sarajevska Baščaršija bila je mjesto neobičnog susreta koji je spojio dvije potpuno različite priče - japanskog poliglotu koji putuje svijetom i razgovara sa ljudima na njihovim jezicima i fudbalsku legendu Tarika Hodžića.

Judži Beleza, poznat po viralnim snimcima u kojima prilazi ljudima na ulici i iznenađuje ih poznavanjem njihovog jezika, tokom boravka u Sarajevu naišao je na nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije i legendu Galatasaraja.

Hodžić je u trenutku susreta bio u društvu Hame Granova i Senada Šahinpašića Šaje, a razgovor sa Bele­zom brzo je postao zanimljiv upravo zbog jezika.

Umjesto uobičajenog pitanja - iznenađenje na bosanskom

Beleza je poznat po specifičnom formatu snimaka. Prilazi ljudima, pita ih odakle dolaze, a potom pokušava da nastavi razgovor na njihovom maternjem jeziku.

Isti scenario ponovio se i u Sarajevu, ali je ovog puta njegov sagovornik bio čovjek čije ime dobro poznaju ljubitelji fudbala širom regiona.

Japanski kreator sadržaja obratio se Hodžiću na engleskom, zatim na našem, a razgovor je potom prešao i na turski i francuski jezik.

Upravo je ta scena privukla pažnju korisnika društvenih mreža, jer je Hodžić najveći dio svoje međunarodne fudbalske karijere proveo u Turskoj.

Tarik Hodžić – legenda Sarajeva i Galatasaraja

Tarik Hodžić, danas 74-godišnjak, fudbalsku karijeru počeo je u Željezničaru, a najveći trag ostavio je u Galatasaraju.

Za turski klub nastupao je tokom osamdesetih godina i ostao upamćen kao jedan od značajnih fudbalera iz Bosne i Hercegovine koji su igrali u Turskoj. Bio je i reprezentativac Jugoslavije.

Zbog toga je susret sa Bele­zom dobio dodatnu zanimljivost – čovjek koji je u Sarajevu prepoznat kao fudbalska legenda našao se pred sagovornikom koji je, zahvaljujući svom interesovanju za jezike, mogao da razgovara s njim i na jeziku zemlje u kojoj je ostavio veliki trag.

Ko je Judži Beleza?

Judži Beleza je japansko-irski kreator sadržaja i poliglota koji je svjetsku popularnost stekao upravo zahvaljujući razgovorima sa slučajnim prolaznicima.

Njegov sadržaj zasniva se na jednostavnom, ali efektnom konceptu: upoznaje ljude iz različitih krajeva svijeta i koristi njihovo poznavanje jezika kao način da započne razgovor i napravi neposrednu vezu sa sagovornikom.

Prema dostupnim podacima, Beleza ima više od milion pratilaca na svojim kanalima, dok su njegovi video-snimci prikupili više od milijardu pregleda.

Njegov interes za jezike doveo ga je i do Balkana. Već ranije je objavljivao snimke u kojima razgovara sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, uključujući susret sa bračnim parom iz Brčkog u Beču, kada je pokazao znanje bosanskog jezika.

Ovaj put stigao je i u Sarajevo, a slučajni susret na Baščaršiji donio mu je sagovornika čija biografija sama po sebi predstavlja dio fudbalske istorije regiona.

Snimak je tako spojio ono po čemu je Sarajevo prepoznatljivo – ljude, priče i spontanost – sa formatom koji je Belezu donio svjetsku popularnost.

I dok je za Judžija Belezu Sarajevo još jedna stanica na njegovom putovanju kroz svijet jezika i ljudi, za domaću publiku ovaj susret bio je zanimljiv podsjetnik na činjenicu da se neke od najvećih fudbalskih priča Sarajeva i danas mogu sresti – sasvim slučajno, na Baščaršiji.