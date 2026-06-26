Više od osam miliona pratilaca gledaće ljepote BiH: Robert Dacešin dovodi poznate putnike

Banjalučki putopisac i jutjuber Robert Dacešin organizuje dolazak 11 svjetskih travel blogera u BiH. Tokom 11 dana obići će najpoznatije destinacije i predstaviti ih milionima pratilaca.

Izvor: YouTube/Screenshot

Banjalučanin Robert Dacešin, putopisac, jutjuber i influenser, organizuje dolazak 11 međunarodnih travel blogera u Bosnu i Hercegovinu, čiji sadržaj na društvenim mrežama prati više od osam miliona ljudi. Kako kaže, cilj nije klasična turistička promocija, već da svjetski poznati kreatori sadržaja kroz lično iskustvo predstave autentičnu Bosnu i Hercegovinu.

"Bosna i Hercegovina je za mene nepresušna inspiracija. Do kraja života da pišem i obilazim samo svoju zemlju ja znam da ni tada ne bih mogao ispričati sve njene priče i dočarati sve njene ljepote.

Razmišljajući tako šta još uraditi, da je drugačije, da ima nekako više odjeka ne samo u regiji i našem govornom području, već i šire i dalje, došla je ideja da predstavimo svijetu autentične priče ljudi koji imaju veliko povjerenje svoje publike i godinama inspirišu milione drugih da putuju.

Travel blogeri su danas među najuticajnijim ambasadorima destinacija, jer prikazuju stvarna iskustva, a ne klasične promotivne kampanje. Želio sam okupiti grupu ljudi koji će Bosnu i Hercegovinu doživjeti iz prve ruke i prenijeti njenu stvarnu atmosferu, prirodne ljepote, kulturu i gostoprimstvo svojoj publici širom svijeta", rekao je Dacešin za Mondo.

Prilikom odabira učesnika, kako navodi, fokus nije bio isključivo na broju pratilaca, već prije svega na kvalitetu sadržaja i publici koja aktivno putuje i traži nove destinacije.

"Birali smo kreatore iz različitih dijelova svijeta koji su prepoznati po autentičnim putopisima i visokoj interakciji sa svojom zajednicom. Njihova ukupna publika broji više od osam miliona pratilaca, što Bosni i Hercegovini daje izuzetnu priliku za promociju širom svijeta".

Tokom jedanaestodnevnog putovanja blogeri će obići Bihać, Banjaluku, Jajce, Livno, Konjic, Sarajevo, Mostar i Trebinje, kao i njihovu okolinu. Dacešin kaže da je program pažljivo osmišljen kako bi predstavio različita lica Bosne i Hercegovine – od rijeka, vodopada i planina do istorijskih gradova, lokalne gastronomije i svakodnevnog života.

"Cilj nije prikazati samo najpoznatije turističke lokacije, već pokazati autentičnu Bosnu i Hercegovinu – zemlju bogate istorije, raznolike kulture i izuzetnog gostoprimstva. Želimo da dožive interakciju s našim ljudima, da osjete dušu i merak svakog predjela naše zemlje, da pokažemo da BiH nije samo neka destinacija u nizu ili pečat u pasošu, već nešto puno više od toga, to je mjesto gdje će se sigurno htjeti vratiti i dovesti i svoje porodice i prijatelje".

Ističe da je projekat nastao iz ljubavi prema zemlji, ali da je u njegovu realizaciju uloženo mnogo vremena, iskustva i stručnog znanja.

"Iako je ovaj projekat nastao iz ljubavi i želje da iskreno i bez 'filtera' pokažem svijetu odakle ja dolazim, jer nekako je uvijek fokus na države koje istražujem, odlučio sam okupiti i manju grupu stručnjaka u oblasti promocije, marketinga, putovanja, za ovaj projekat. Želim da zajedno napravimo stvarno ozbiljnu priču jer ipak ugostiti jedanaest svjetskih putnika na jedanaest dana nije bezazlen poduhvat. Mjesecima već pravimo program, biramo učesnike, komuniciramo s partnerima koji su nam bili velika podrška poput Turističkih zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo - Visit Sarajevo, ali i brojnih drugih koji su podržali nas, i sve to nam nekako daje nadu da će rezultati biti fenomenalni".

Dodaje da su reakcije javnosti već premašile očekivanja.

"Reakcije javnosti su već iznad naših očekivanja. Zato imamo još veću želju ali i odgovornost. Pored ljubavi i iskrenosti stvarno smo unijeli mnogo iskustva u cijeli projekat. Želimo da ovo bude nešto što će biti održivo i svake godine pričati neke nove priče".

Dacešin očekuje da će projekat doprinijeti boljoj međunarodnoj promociji Bosne i Hercegovine i povećati interesovanje stranih turista za zemlju.

"Očekujemo da će projekat značajno povećati međunarodnu vidljivost Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije. Sadržaji koje će kreatori objavljivati narednih mjeseci doprijet će do miliona ljudi širom Evrope, Azije i Amerike, što može doprinijeti većem interesovanju za posjetu našoj zemlji. Dugoročno, vjerujemo da će ovakva autentična promocija pomoći jačanju imidža Bosne i Hercegovine na svjetskoj turističkoj mapi i donijeti korist cijelom turističkom sektoru – od lokalnih zajednica do ugostitelja i malih poduzetnika i turističkih profesionalaca".

Plan je, kaže, da ovo ne bude jednokratan projekat, već početak dugoročne inicijative.

"Naša želja je da ovo bude početak jedne dugoročne priče. Ako projekat ispuni očekivanja i pokaže rezultate koje vjerujemo da hoće, cilj nam je da organizujemo slične promotivne ture i u narednim godinama, uz uključivanje novih međunarodnih kreatora sadržaja i predstavljanje novih regija Bosne i Hercegovine".

Zbog toga je napravljena i posebna internet stranica na kojoj će svakodnevno biti objavljivani sadržaji učesnika.

"Zato smo i napravili posebnu web stranicu na kojoj svi mogu pratiti svakodnevno ažurirane sadržaje naših blogera, ili bolje rečeno gostiju. Smatramo da je kontinuitet ključ uspješne promocije, a Bosna i Hercegovina ima dovoljno prirodnih i kulturnih bogatstava da svaka nova posjeta donese potpuno drugačiju priču. Zato, 'Istražimo Bosnu i Hercegovinu' zajedno s našim gostima, i pošaljimo najljepšu sliku i emociju iz naše zemlje".

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