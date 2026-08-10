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Pretučena Ava Karabatić: Optužila vjerenika, u urgentni došla sva u modricama

Pretučena Ava Karabatić: Optužila vjerenika, u urgentni došla sva u modricama

Izvor mondo.rs
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Kako je navela, dugo već trpi nasilje od partnera, ali je sada sve prevršilo svaku mjeru

ava karabatić primjena u urgentni zbog nasilja Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Starleta Ava Karabatić završila je u Urgentnom centru gdje je zatražila pomoć ljekara nakon što je pretrpjela nasilje za koje je optužila vjerenika. Tim povodo, se oglasila i za domaće medije. Kako tvrdi ovo nije prvi put kako doživljava nasilje u vezi.

"Imam povrede glave, povredu jagodične kosti, lice mi je u modricama. Mnogo puta sam prešla preko nasilja od strane partnera, ali ovaj put zaista više nema smisla. Nije lako ispričati šta se desilo, ali maltretiranje traje već neko vrijeme i ovo nije prvi put da doživljavam nasilje od partnera", započela je Ava i dodala:

"Kao neko ko je vidio gubitak svog tate, ne volim puno da kaljam ljude koje sam na bilo koji način voljela. Previše šansi sam davala svom partneru, opraštala sam previše puta. Čovjek se rodi sa nekom naravi. Ja sam jutros rano izletjela iz kuće u kupaćem kostimu. Na sve to sam dobila ciklus. Jako mi je teško jer sam navikla da vodim računa o sebi i svom izgledu, što je postalo neizvodljivo u posljednje vrijeme. Uspjela sam samo da zgrabim telefon", ispričala je Karabatićeva, koja je dodala i da će slučaj prijaviti policiji.

(Informer/MONDO)

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Ava Karabatić nasilje nad ženama starlete

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