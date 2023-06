"NI DAN NISAM PROVELA NA PSIHIJATRIJI": Ava Karabatić priznala - propila se zbog SKANDALA

Starleta, rijaliti zvijezda i slikarka Ava Karabatić, konačno se oglasila nakon godinu dana medijske tišine

Prije nekoliko dana je objavljeno da je starleta Ava Karabatić, koju smo upoznali u rijalitiju Survivor, a potom gledali u Parovima i svakoj mogućoj zabavnoj emisiji, već neko vrijeme smještena na psihijatrijsku kliniku u Hrvatskoj.

Ranije su mediji prenosili da je "pravila skandale i pijana vrištala po zgradi u kojoj živi", a sada se konačnom nakon više od godinu dana medijske ćutnje, oglasila i rekla "da ni dana nije provela na psihijatriji".

"Mnogo me je pogodilo kad sam vidjela naslove i priče da sam završila na psihijatriji. Istina je ipak drugačija, tamo nisam provela ni dan. Tačno je da imam problem s alkoholom, ali ja nisam bila ni na kakvom liječenju. Odlučila sam da sama pomogem sebi i to radim tako što sam se skroz izolovala od svega i svih. Vrijeme provodim u Splitu, ne izlazim nigdje, a kad izađem iz kuće, vidim da su ljudi vrlo neprijateljski nastrojeni prema meni. Svi me osuđuju, a glavni okidač da počnem da pijem bile su situacije vezane za porno-skandale koje su mi smještali", rekla je Ava i objasnila:

"Tačno je da sam imala Onlyfans profil, ali nisam se nadala da će moj sadržaj do te mjere da bude zloupotrebljavan. Pravili su ljudi montaže sa mojim licem, na kraju je to toliko uzelo maha da su me ljudi na ulici gledali s prezirom. Sve to mi je teško palo i, iskrena da budem, zbog toga mi nije bilo do života! Počeo je problem s alkoholom, nisam ni bila svjesna da nisam rješavala problem, već sam samo tonula više u provaliju. Više od godinu i po dana se borim s ovim problemom i nadam se da ću se izvući".

Karabatićeva tvrdi da bi priznala da je stvarno bila na klinici, kako se pisalo jer to za nju nije ništa strašno.

"Da sam bila na bilo kakvoj klinici, ne bih to krila i ne bi me bilo sramota da priznam. Verbalno nasilje koje sam doživljavala od raznih ljudi me je dovelo dovdje. Zamislite sad koliko je teško mlađim djevojkama od mene i tinejdžerkama koje se još nisu izgradile kao ličnosti? Sve mi se skupilo, cijeli Split na mene gleda kao na neku laku djevojku, a ja sigurno to nisam. To me mnogo pogađa. To što sam se skidala da bih zaradila je jedno, a praviti podle foto-montaže s mojim likom, što me je najviše degradiralo kao ženu, jeste drugo. Dugo sam ćutala o svemu ovome, ali sam riješila da progovorim zbog svih ljudi koji imaju sličan problem kao ja. Zbog svih onih koji su žrtve nasilja ili ga sad proživljavaju", rekla je Ava i dodala da joj u rješavanju problema pomažu najbliži.

