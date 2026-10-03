Nakon neuspjelog pogubljenja: Načelnik zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku

Načelnik zatvorskog sistema američke savezne države Tenesi Frenk Strada podnijeće ostavku, saopštio je danas guverner Bil Li, nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk, koja je priključena na respirator.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Li je rekao da će komesar Sekretarijata za izdržavanje zatvorskih sankcija Tenesija Frenk Strada napustiti funkciju ovog mjeseca, prenosi AP.

Strada je u saopštenju naveo da je njegova ostavka "u najboljem interesu građana Tenesija", dok nezavisna istraga utvrđuje šta se dogodilo u srijedu 30. septembra, kada država nije uspjela da pogubi Pajkovu uprkos tome što su joj ubrizgane dvije smrtonosne doze.

"Smatram da je ova istraga u potpunosti opravdana i neophodna i spreman sam da učinim sve što mogu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo", rekao je Strada.

Pajkova je nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja prebačena u bolnicu, gdje je u narednim satima bila bez svijesti i priključena na respirator, naveli su njeni advokati u sudskom podnesku.

Bolničko osoblje pokušavalo je da joj spase život, a prema navodima advokata, do kasno u četvrtak, 1. oktobra pokušavali su da iz njenog organizma uklone dvije doze pentobarbitala, supstance koju država koristi za izvršenje smrtnih kazni.

Li je naložio nezavisnu istragu i obustavio sva nova pogubljenja.

Strada je rekao da vjeruje da je država "ispunila svoje obaveze u skladu sa utvrđenim protokolom".

Advokati Pajkove pozdravili su Stradinu ostavku, ali su naveli da "to sada ne pomaže Kristi".

"Ono što joj se dogodilo odraz je sistemskog propusta koji daleko prevazilazi odgovornost bilo koje pojedinačne osobe", saopštio je njen pravni tim.

Oni su izrazili nadu da će guvernerov poziv na potpunu i nezavisnu istragu ukazati na "ozbiljne probleme u čitavom sistemu izvršenja smrtnih kazni u Tenesiju".

Advokati su naveli da vjeruju da su problemi sa intravenskim linijama doveli do toga da pentobarbital dospije u njeno tijelo, umjesto u krvotok.

Pajkova je imala 18 godina kada je, zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, mučila i ubila školsku drugaricu Kolin Slemer, u naletu ljubomore.

Kasnije je postala jedna od najmlađih žena osuđenih na smrt u SAD.

(Srna)