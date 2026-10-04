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Izborni haos u Bijeljini: Na 30 biračkih mjesta glasanje nije ni počelo

Izborni haos u Bijeljini: Na 30 biračkih mjesta glasanje nije ni počelo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Bijeljini je velika nervoza birača jer na 30 od 184 biračkih mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera, operatera nema, kao ni odgovora na pozive Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.

U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

"Na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustajali su i noćas, odustao je i veliki broj operatera. Rješavamo i taj problem", navela je Božićeva.

Ona je istakla da se na ovim biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti ne može glasati ni na stari način, dok operater ne utvrdi da je nemoguće pokrenuti opremu i ne pozove tehničku podršku, odnosno viši rang.

Božićeva napominje da na tim biračkim mjestima uopšte nema operatera, tako da se na ručno glasanje može preći kad to konstatuju ona lica kojih nema, te podsjeća da su to lica koja imenuje CIK.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

"Mi nemamo tu nikakvu moć ni mogućnost da bilo koga angažujemo, niti da pošaljemo svoje IT tehničare koji bi mogli privatno zamoliti da odu da pokrenu", navela je Božićeva.

Prema njenim riječima, na terenu je i sedam mobilnih timova.

Bijeljina je druga najveća izborna jedinica u Republici Srpskoj sa više od 111.000 birača. 

(Srna)

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