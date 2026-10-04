Opšti izbori u BiH: Problemi sa tehnologijom na samom početku, većina biračkih mjesta otvorena u 7 časova (UŽIVO)

Birači će glasati za predstavnike na više nivoa vlasti, dok će ovogodišnji izborni proces donijeti i značajnu novinu – prvi put biće korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata.
U Bosni i Hercegovini danas se održavaju Opšti izbori, a biračka mjesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Birači će glasati za predstavnike na više nivoa vlasti, dok će ovogodišnji izborni proces donijeti i značajnu novinu – prvi put biće korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata.
Ko se bira
Građani će birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i skupštinama kantona u Federaciji BiH.
Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Tačan broj listića koje će birač dobiti zavisi od mjesta prebivališta i izborne jedinice.
Koliko ljudi ima pravo glasa
Centralni birački spisak zaključen je sa stanjem na 20. avgust, a u njemu je 3.408.517 birača u BiH. Izvan BiH registrovano je još 48.078 birača, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, a 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
U BiH je formirano 5.569 biračkih mjesta, uključujući 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasanje će biti omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država.
Šta treba ponijeti na biračko mjesto
Za glasanje je potrebno pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH – ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Tajnost glasanja je zagarantovana.
Prije odlaska na biračko mjesto preporučuje se da birači provjere gdje su upisani i na kojem mjestu glasaju, posebno ako nisu sigurni da je lokacija ista kao na prethodnim izborima. CIK je na svojoj internet-stranici objavio i ovjerene kandidatske liste i uputstva za glasanje.
Prvi put biometrija i skeneri
Najveća novina ovogodišnjih izbora je tehnologija. Birač i dalje glasa na papirnom glasačkom listiću, ali će njegov identitet prije glasanja biti provjeren biometrijskom identifikacijom i autentifikacijom.
Nakon popunjavanja, glasački listić prolazi kroz skener, a rezultati se putem sistema brže prenose. CIK je posebno objavio uputstva za biometrijsku identifikaciju, skeniranje i unos i kontrolu izbornih rezultata.
Drugim riječima, birač neće glasati na računaru niti elektronski birati kandidata – tehnologija se uvodi u dio postupka identifikacije, obrade listića i prenosa rezultata.
Koliko je ljudi uključeno u nadzor izbora
CIK je do sada akreditovao 2.432 posmatrača, među kojima je 1.557 iz udruženja građana, 756 međunarodnih posmatrača i 119 posmatrača političkih stranaka. Uz to, opštinske i gradske izborne komisije akreditovale su oko 25.000 posmatrača političkih subjekata, pa CIK procjenjuje da bi ukupan broj posmatrača mogao biti oko 30.000.
Za birače je najvažnije da na biračko mjesto dođu sa važećim dokumentom, provjere svoju lokaciju, pažljivo pročitaju uputstvo na svakom glasačkom listiću i oznaku stave na način koji je propisan za taj listić. U slučaju nedoumice o tehničkom postupku, mogu zatražiti pojašnjenje od članova biračkog odbora, koji ne smiju uticati na njihov izbor.
CIK BiH: Pojedina biračka mjesta nisu otvorena zbog problema sa skenerima
Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da su biračka mjesta otvorena u 07:00 časova, a na terenu je i 385 mobilnih timova.
"Pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 07:00 časova. Prema informacijama od opštinskih/gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren zbog poteškoća sa radom skenera glasačkih listića, a koje se rješavaju", navodi CIK.
Preblem isa tehnologijom i u Federaciji BiH
Zbog tehničkih problema na vrijeme nije otvoreno 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu.
Prema informacijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na vrijeme nije otvoreno po 25 biračkih mjesta u Zenici i Kaknju, 12 u Visokom, Maglaju sedam i u Varešu na jednom biralištu, piše Srna.Izvor: Mondo/Slaven Petković
"Na tri biračka mjesta u Usori otklonjeni su problemi sa skeniranjem, pa je izborni proces počeo. Očekujemo da ubrzo stigne vijest i o početku glasanja i iz ostalih sredina gdje je bilo problema", rekla je za federalne medije portparol Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.
GIK Banjaluka: Nema potvrde o otvaranju devet biračkih mjesta
Gradska izborna komisija u Banjaluci nema potvrdu o otvaranju devet biračkih mjesta, a ostala su otvorena, uz zabilježena manja kašnjenja, rekao je za RTRS predsjednik GIK-a Dubravko Malinić.
"Bilo je kašnjenja, razlog za kašnjenja je nesnalaženje vezano za korišćenje izbornih tehnologija", rekao je Malinić.Izvor: Mondo/Slaven Petković
Dodao je da do sada nisu zabilježene nepravilnosti u načinu glasanja.
Malinić je naveo da je na terenu 25 mobilnih timova.
MUP RS: Proces glasanja se odvija mirno, kašnjenja prilikom otvaranja
MUP RS je saopštio je da od 1.957 biračkih mjesta na području Republike Srpske, njih 201 nije bilo otvoreno u sedam časova. Proces glasanja se odvija mirno, bez incidenata.
Povodom održavanja Opštih izbora, danas su građanima na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva i to u periodu od 07,00 do 19,00 časova.
Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.
U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom nastupajućih Opštih izbora na području Bosne i Hercegovine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE“ A.D. Gradiška, kao i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u nedjelju, 04. oktobra 2026. od 00,00 časova do 05.10.2026. godine do 06,00 časova.
Ministarstvo u sjedištu, PU i PS, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.
U istom periodu, u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.
Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Izbori 2026" prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan Opštih izbora u BiH.
Kalaba: Očekujem da će izbori proći u demokratskoj atmosferi
Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Jovan Kalaba očekuje da će opšti izborni dan proteći u fer i demokratskoj atmosferi.
Kalaba je, nakon što je posjetio biračko mjesto u Osnovnoj školi "Georgi Stojko Rakovski" u Banjaluci, rekao da je na početku glasanja ovom biračkom mjestu bilo sitnih tehničkih problema koji su otklonjeni.
"Siguran sam da većih poteškoća neće biti do zatvaranja biračkih mjesta, ne samo ovdje, nego u BiH", rekao je Kalaba novinarima.
On je podsjetio da će neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta biti objavljeni preliminarni rezultati.
U Bijeljini ne rade skeneri, nema ni operatera
U Bijeljini je velika nervoza birača jer na 30 od 184 biračkih mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera, operatera nema, kao ni odgovora na pozive Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.
"Na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustajali su i noćas, odustao je i veliki broj operatera. Rješavamo i taj problem", navela je Božićeva.
Ona je istakla da se na ovim biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti ne može glasati ni na stari način, dok operater ne utvrdi da je nemoguće pokrenuti opremu i ne pozove tehničku podršku, odnosno viši rang.
Božićeva napominje da na tim biračkim mjestima uopšte nema operatera, tako da se na ručno glasanje može preći kad to konstatuju ona lica kojih nema, te podsjeća da su to lica koja imenuje CIK.
"Mi nemamo tu nikakvu moć ni mogućnost da bilo koga angažujemo, niti da pošaljemo svoje IT tehničare koji bi mogli privatno zamoliti da odu da pokrenu", navela je Božićeva.
Prema njenim riječima, na terenu je i sedam mobilnih timova.
Bijeljina je druga najveća izborna jedinica u Republici Srpskoj sa više od 111.000 birača.
Biračka mjesta otvorena u 7 časova, problemi sa novom tehnologijom
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu Opštih izbora.
U većini gradova i opština glasanje je počelo bez poteškoća, međutim na pojedinim mjestima došlo je do kašnjenja zbog problema sa novom tehnologijom.
Tako su u Gacku biračka mjesta otvorena na vrijeme, osim na dva gdje ima tehničkih problema, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) LJubomir Beštić.
"Na jednom od tih mjesta na kojima se kasnilo problem je već riješen, a na drugom još nije", rekao je Beštić.
On je naveo da je problem bio sa tehnikom i da biometrijski uređaj nije krenuo sa radom na vrijeme.
U Laktašima se takođe kasnilo na par biračkih mjesta jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Gordana Nišić.
Ona je navela da se na pojedinim biračkim mjestima kasnilo sa otvaranjem desetak minuta zbog zbog brojanja glasačkih listića,
I u Bratuncu je došlo do kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta zbog tehničkih razloga.
"Izborni proces je počeo prema planu. Na nekim biralištima ima manjih tehničkih problema sa skenerima, što malo usporava postupak glasanja, a drugih teškoća nema", rekla je član Opštinske izborne komisije Ivana Milanović,
U Rogatici jedno biračko mjesto nije otvoreno jer nije mogao da bude pokrenut identifikacioni uređaj, potvrdila je predsjednik Opštinske izborne komisije Neda Obradović.
Ona je pojasnila da je donesen zamjenski uređaj i da se otvaranje biračkog mjesta očekuje uskoro.
U Ugljeviku su jutros u 7.00 časova otvorena biračka mjesta, osim jednog na kojem skener nije u funkciji, rekla je Srni predsjdnik Opštinske izborne komisije Nermina Ahmetović.
Ahmetovićeva je navela da pravo glasa na predstojećim opštim izborima u Ugljeviku ima 13.757 glasača, koji će glasati na 25 redovnih biračkih mjesta.
U opštini Pale otvoreno je 31 biračko mjesto, osim na jednom u Mokrom, gdje je u kvaru biometrijski uređaj, potvrdio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Predrag Slijepčević.
Prvi put biometrija i skeneriIzvor: izbori.ba
Najveća novina ovogodišnjih izbora je tehnologija. Birač i dalje glasa na papirnom glasačkom listiću, ali će njegov identitet prije glasanja biti provjeren biometrijskom identifikacijom i autentifikacijom.
Nakon popunjavanja, glasački listić prolazi kroz skener, a rezultati se putem sistema brže prenose. CIK je posebno objavio uputstva za biometrijsku identifikaciju, skeniranje i unos i kontrolu izbornih rezultata.
Drugim riječima, birač neće glasati na računaru niti elektronski birati kandidata – tehnologija se uvodi u dio postupka identifikacije, obrade listića i prenosa rezultata.
Šta treba ponijeti na biračko mjesto?
Za glasanje je potrebno pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH - ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Tajnost glasanja je zagarantovana.
Prije odlaska na biračko mjesto preporučuje se da birači provjere gdje su upisani i na kojem mjestu glasaju, posebno ako nisu sigurni da je lokacija ista kao na prethodnim izborima. CIK je na svojoj internet-stranici objavio i ovjerene kandidatske liste i uputstva za glasanje.
UKRATKO
- Biračka mjesta biće otvorena od 7 do 19 časova, a birači treba da ponesu važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.
- U BiH pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, dok je za glasanje izvan BiH registrovano još 48.078 birača.
- Bira se 518 nosilaca mandata, a ovjereno je 7.028 kandidata.
- Ovogodišnje izbore obilježiće nova izborna tehnologija – biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i elektronski prenos rezultata.
- Birači i dalje glasaju na papirnim listićima, dok se tehnologija koristi za identifikaciju, provjeru i bržu obradu izbornih rezultata.