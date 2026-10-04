Opšti izbori u BiH: Problemi sa tehnologijom na samom početku, većina biračkih mjesta otvorena u 7 časova (UŽIVO)

Birači će glasati za predstavnike na više nivoa vlasti, dok će ovogodišnji izborni proces donijeti i značajnu novinu – prvi put biće korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata.

U Bosni i Hercegovini danas se održavaju Opšti izbori, a biračka mjesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Birači će glasati za predstavnike na više nivoa vlasti, dok će ovogodišnji izborni proces donijeti i značajnu novinu – prvi put biće korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata.

Ko se bira

Građani će birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i skupštinama kantona u Federaciji BiH.

Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Tačan broj listića koje će birač dobiti zavisi od mjesta prebivališta i izborne jedinice.

Koliko ljudi ima pravo glasa

Centralni birački spisak zaključen je sa stanjem na 20. avgust, a u njemu je 3.408.517 birača u BiH. Izvan BiH registrovano je još 48.078 birača, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, a 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

U BiH je formirano 5.569 biračkih mjesta, uključujući 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasanje će biti omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država.

Šta treba ponijeti na biračko mjesto

Za glasanje je potrebno pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH – ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Tajnost glasanja je zagarantovana.

Prije odlaska na biračko mjesto preporučuje se da birači provjere gdje su upisani i na kojem mjestu glasaju, posebno ako nisu sigurni da je lokacija ista kao na prethodnim izborima. CIK je na svojoj internet-stranici objavio i ovjerene kandidatske liste i uputstva za glasanje.

Prvi put biometrija i skeneri

Najveća novina ovogodišnjih izbora je tehnologija. Birač i dalje glasa na papirnom glasačkom listiću, ali će njegov identitet prije glasanja biti provjeren biometrijskom identifikacijom i autentifikacijom.

Nakon popunjavanja, glasački listić prolazi kroz skener, a rezultati se putem sistema brže prenose. CIK je posebno objavio uputstva za biometrijsku identifikaciju, skeniranje i unos i kontrolu izbornih rezultata.

Drugim riječima, birač neće glasati na računaru niti elektronski birati kandidata – tehnologija se uvodi u dio postupka identifikacije, obrade listića i prenosa rezultata.

Koliko je ljudi uključeno u nadzor izbora

CIK je do sada akreditovao 2.432 posmatrača, među kojima je 1.557 iz udruženja građana, 756 međunarodnih posmatrača i 119 posmatrača političkih stranaka. Uz to, opštinske i gradske izborne komisije akreditovale su oko 25.000 posmatrača političkih subjekata, pa CIK procjenjuje da bi ukupan broj posmatrača mogao biti oko 30.000.

Za birače je najvažnije da na biračko mjesto dođu sa važećim dokumentom, provjere svoju lokaciju, pažljivo pročitaju uputstvo na svakom glasačkom listiću i oznaku stave na način koji je propisan za taj listić. U slučaju nedoumice o tehničkom postupku, mogu zatražiti pojašnjenje od članova biračkog odbora, koji ne smiju uticati na njihov izbor.