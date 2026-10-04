CIK saopštio izlaznost: Do 11 časova glasalo 11,94 odsto birača, otklanjaju se problemi sa tehnologijom

Do 11.00 časova na biralištima u BiH glasalo je 406.847 birača, ili 11,94 odsto, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Jovan Kalaba.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Među onima koji su glasali do 11.00 časova je 44,10 odsto žena i 55,90 odsto muškaraca. Srećni smo da je do 11.00 časova glasalo i 5.757 birača koji su nakon navršenih 18 godina prvi put "glasali", rekao je Kalaba na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi, od pretrage do štampanja potvrde, u neprekidnoj komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu.

On je potvrdio da pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 7.00 časova.

"Manji broj biračkih mjesta još nije otvoren, ili je otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, koji se rješava i na način zamjene skenera", dodao je Kalaba.

On je naveo da je postojao problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren.

Prema informacijama CIK-a, najviše problema bilo je u Bijeljini, i prema zadnjoj informaciji, i tamo se situacija stabilizovala, tako da do 11.00 časova nije otvoreno samo još jedno biračko mjesto.

"Prema informacijama operativnog štaba akcije 'Opšti izbori 2026', sa sjedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, do 11.00 časova zabilježena su dva incidenta u Tuzli i Banovićima, gdje su policijski službenici preduzeli potrebne radnje.

Takođe, prema informacijama MUP-a Republike Srpske u vezi sa provođenjem izbornog procesa, do 11.00 časova su primljene dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje", rekao je Kalaba.

On je u ime CIK-a još jednom pozvao sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo i glasaju, ali ih isto tako zamolio za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima.

CIK od izborne administracije zahtijeva da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.

Član CIK-a Suad Arnautović ocijenio je da su ovi izbori najtransparentniji od Dejtona do danas.

"Ovo što je trasirano u pogledu primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno, to je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali treba naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje i pravi smjer BiH dugoročno gledano", smatra Arnautović.

On je naglasio izuzetnu pomoć koju je CIK dobio od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

"Takođe, želimo istaći veliku zahvalnost članovima opštinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam izborni dan", rekao je Arnautović.

Procenat izlaznosti birača do 15.00 časova, CIK će saopštiti u 16.00 časova, a konferencija za novinare zakazana je za 20.00 časova.

(Srna)