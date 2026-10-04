Izlaznost manja nego 2024. godine: U Banjaluci do 11 sati glasalo 15,13 odsto građana

U Banjaluci je do 11.00 časova glasalo 29.448 birača ili 15,13 odsto sa pravom glasa, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

On je naveo da to nešto manja izlaznost u odnosu na izbore 2024. godine, kada je do 11.00 časova glasalo 18,68 odsto birača.

Malinić je rekao da su sva biračka mjesta otvorena, a da je najveći problem sa skenerom i biometrijskom identifikacijom bio na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski" u naselju Petrićevac.

On je podsjetio da je na pojedinim biračkim mjestima jutros bilo kašnjenja zbog problema sa uređajima za identifikaciju, skenera glasačkih listića, kao i zbog prebrojavanja glasačkih listića.

"Na biračkim mjestima koja su kasnila sa otvaranjem glasanje će biti produženo", rekao je Malinić.

On je dodao da glasanje za sada protiče uredno i da nisu zabilježene nepravilnosti.

U Banjaluci pravo glasa ima 192.366 registrovanih birača, dok će 209 glasati u odsustvu za opštine u Federaciji BiH u kojima su živjeli 1991. godine.

Birači mogu da glasaju na 259 redovnih biračkih mjesta i jedno za glasanje u odsustvu, dok je angažovano 25 mobilnih timova putem kojih će glasati 1.166 birača.

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(Srna)