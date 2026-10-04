Novi uređaji u primjeni širom BiH: Tehničkih problema je bilo, ali se od opreme gotovo nigdje nije odustalo

Koalicija "Pod lupom" objavila je glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 časova na osnovu izvještaja svojih posmatrača raspoređenih širom zemlje.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Jedan od najpozitivnijih nalaza jeste, kako su naveli, da se do 11 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su posmatrači Koalicije "Pod lupom" nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača (99,4%) i skenera glasačkih listića (99,9%). Izuzetak je samo nekoliko biračkih mjesta.

Ipak, na 9,8 odsto biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada uređaja za identifikaciju, a na 16 odsto biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada skenera.

Na 0,5 odsto biračkih mjesta zabilježeno glasanje bez skeniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva.

"Izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje koje je zabilježeno na 37,9 odsto biračkih mjesta u zemlji (do 25 slučajeva), da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju (12 odsto), te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna (24,1 odsto). Pozitivno je što je na 6,7 odsto biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio nerelgularno pružanje pomoći", kažu iz ove koalicije.

Prema njihovim podacima, do 12 časova zabilježen je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Prema učestalosti, odnose se na: zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa (17), problemie sa novim tehnologijama (15), probleme sa izbornim materijalom (11), narušavanje tajnosti glasanja (6), neisticanje liste članova biračkih odbora (5) i nepravilnosti pri procesu glasanja (5), te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti (17).

Izlaznost do 11:00 časova

Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Opštim izborima 2026. do 11:00 časova je 12,9 odsto (sa marginom statističke greške od +/- 0,58% na intervalu od 0,95 procentne tačnosti). Izlaznost na prethodnim Opštim izborima 2022. do 11:00 sati je bila 15 odsto.

Koalicija "Pod lupom" poziva građane da prijave sve izborne nepravilnosti koje vide putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili online obrasca https://neregularnosti.podlupom.org/. Izborne nepravilnosti je moguće prijaviti i anonimno.

(Mondo)