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Vlada Jamajke upućuje peticiju kralju Čarlsu: Traže pravni odgovor o reparacijama za ropstvo

Vlada Jamajke upućuje peticiju kralju Čarlsu: Traže pravni odgovor o reparacijama za ropstvo

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vlada Jamajke u ponedjeljak će uputiti peticiju britanskom kralju Čarlsu u vezi sa reparacijama za ropstvo, izjavila je jamajčanski ministar kulture Olivija Grejndž.

Jamajka pita kralja Čarlsa da li je ropstvo bilo legalno po engleskom pravu Izvor: Shutterstock

Ona je rekla da će se peticijom tražiti od kralja, koji je formalno šef države Jamajke, da uputi tri pitanja nadležnom Sudskom odboru u vezi sa zakonitošću porobljavanja Afrikanaca na Jamajci.

Ova pitanja se odnose na to da li je porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom pravu, da li je njime prekršeno međunarodno pravo i da li Britanija sada ima zakonsku obavezu da isplati reparacije.

Grejndžova je rekla da bi to moglo da otvori put dugo očekivanom rješenju "za stotine godina najstrašnijeg zlostavljanja koje su trpjeli naši afrički preci", prenio je Bi-Bi-Si.

Ona će se sastati sa predstavnicima Britanskog muzeja da bi razgovarala o vraćanju artefakata odnesenih tokom kolonijalne ere.

Peticija, koja ne predstavlja direktan zahtjev za isplatu novca, neće biti dostavljena lično kralju, već sekretaru Sudskog odbora.

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Tagovi

ropstvo Jamajka Velika Britanija

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