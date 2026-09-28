Politiko: EU sprema datume za četiri zemlje, na novim mapama puta nema BiH i Srbije

EU prvi put razmatra određivanje datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju da bi završile ključne faze pristupnih pregovora, piše portal "Politiko" koji je imao uvid u nacrt planova u kojima, između ostalih, nema BiH i Srbije.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Portal, koji se poziva na zvaničnike Evropske komisije koji rade na nacrtu, navodi da se ciljane "mape puta" razmatraju se za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju što je dio napora da se ubrza višedecenijski proces.

Jedan od zvaničnika istakao da će u mapama puta biti navedeno šta se jasno očekuje od svake zemlje, kao i stvaranje obaveza za aktuelne članice čije je odobrenje potrebno da bi se nastavio proces.

Međutim, ostalim zemljama kandidatima, poput BiH i Sjeverne Makedonije neće biti ponuđene mape puta niti će to biti slučaj sa Gruzijom, Turskom ili Srbijom.

Predsjednik Evropske komisije Ursula Fon der Lajen ove sedmice će doputovati na razgovore sa liderima u Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i privremenim vlastima u Prištini.