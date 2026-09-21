Olakšice za vozače kamiona i autobusa iz BiH: Koji su uslovi za D vizu i šta je sa pravilom 90/180 u Šengenu

Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz BiH od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D, koja im omogućava boravak do 365 dana. Nova pravila olakšavaju prevoz u Hrvatsku, ali ne ukidaju ograničenja boravka u ostatku Šengena.

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Ova mogućnost odnosi se na državljane trećih zemalja kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku, a osmišljena je da olakša status profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu.

Postupak prijave i troškovi

Zahtjevi se podnose lično u Ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u nadležnim hrvatskim konzulatima širom Bosne i Hercegovine. Cijena naknade za vizu iznosi 93 evra, a od podnosioca se, ukoliko je to primjenjivo, traži i ostavljanje otisaka prstiju.

Pošto postupak rješavanja zahtjeva i izdavanja vize može trajati i do 45 dana, nadležni apeluju na prevoznike da blagovremeno pripreme i predaju kompletnu dokumentaciju.

Neophodna dokumentacija i uslovi

Da bi vozači ostvarili pravo na dobijanje ove vize, uz popunjen i potpisan zahtjev, važeći pasoš i fotografiju, moraju dokazati stručnu osposobljenost, što podrazumijeva posjedovanje vozačke dozvole kategorije C/CE za teretna vozila, odnosno D/DE za autobuse.

Ključan preduslov je ugovor o radu sa preduzećem koje je registrovano u Bosni i Hercegovini, uz obaveznu potvrdu o prijavi na penzijsko osiguranje, dok je za vozače autobusa često neophodan i izvod iz registra prevoznika.

Pored domaće dokumentacije, vozači su obavezni da dokažu poslovnu saradnju sa pravnim licem iz Hrvatske. To može biti potvrđeno kroz ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o isporuci, nalog za prevoz, međunarodni tovarni list ili, u slučaju autobuskog saobraćaja, red vožnje i ugovor o međunarodnoj liniji.

Sve ove papire mora pratiti odgovarajuća polisa putnog zdravstvenog osiguranja sa minimalnim pokrićem od 30.000 evra, koja je važeća na cijelom šengenskom području i pokriva cjelokupan planirani period boravka, objavili su mediji u BiH.

Pravilo 90/180 ostaje na snazi

Iako dugotrajna viza D donosi značajne olakšice prevoznicima, važno je istaći da ona ne znači ukidanje pravila ograničenog boravka u drugim zemljama Šengenske zone. Ova viza vozačima iz BiH omogućava slobodno kretanje i izbjegavanje otvaranja profila u Entry/Exit sistemu isključivo na teritoriji Hrvatske.

U slučaju da vozač obavlja prevoz ili putuje u privatne i turističke svrhe u bilo koju drugu državu Šengena, profil u tom sistemu se mora otvoriti, a vrijeme provedeno u tim zemljama strogo podliježe pravilu od najviše 90 dana boravka u bilo kojem periodu od 180 dana.