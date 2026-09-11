Prevoznici odgodili najavljeni protest: Veliki pomak u pregovorima prevoznika sa Evropskom unijom

Blokada granica prevoznika koja je bila najavljena za 14. septembra se odlaže do daljeg.

Izvor: Privredna komora Srbije

Prevoznici su najavili blokadu granica i administrativnih prelaza Srbije, ali je najavljeni protest ipak odložen do daljeg. Odluka o odlaganju do daljnjeg je donijeta nakon razgovora sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji.

Ostvaren je ključni pomak u rješavanju problema profesionalnih vozača. Postignut je napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za profesionalne vozače sa prostora Zapadnog Balkana.

"Dana 11. septembra 2026. godine u Beogradu, Organizacioni odbor ovog protesta obavještava javnost, članstvo i sve privrednike i građane da se javni protest, koji je bio najavljen za 14. septembar 2026. godine na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odlaže do daljeg. Ova odluka je donijeta nakon najnovijih razgovora sa Kancelarijom EU u Srbiji na kojima je ostvaren pomak u rješavanju problema zbog kojih je protest i pokrenut.

Za razliku od prethodnog perioda, EU je ovog puta pokazala stvarnu spremnost za dijalog i preduzela konkretne korake ka ispunjenju zahtjeva Udruženja. Konkretno, postignut je napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana.

Velika diplomatska aktivnost koju su naše državne institucije vodile dala je rezultate kod većeg broja zemalja članica EU. Budući da je primarni cilj Udruženja uvijek bio rješenje problema, a ne sam protest, smatramo da je u ovom trenutku odgovorno i svrsishodno dati šansu institucionalnom dogovoru i realizaciji preuzetih obaveza.

Okupljanje na granicama je krajnji alat, a pošto su stvari konačno krenule sa mrtve tačke, želimo da pokažemo dobru volju za konstruktivnim rješenjem. Napominjemo da protest nije otkazan, već isključivo odložen.

Udruženje će pažljivo pratiti da li će druga strana ispuniti sve dogovorene korake u obećanim rokovima. Ukoliko primijetimo bilo kakvo opstruisanje ili odstupanje od dogovora, odmah ćemo aktivirati novi termin i pozvati prevoznike na zajednički protest.

Zahvaljujemo se svim kolegama, medijima i privrednicima na dosadašnjoj ogromnoj podršci, koja je ključna za pritisak da se sjedne za pregovarački sto. O svim daljim koracima i ishodu pregovora bićete blagovremeno obaviješteni", navodi se u saopštenju Poslovnog udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju Srbije.

Protest odgodili i prevoznici iz BiH

Prevoznici iz BiH odustali su od najavljenog protesta 14. septembra (ponedjeljak) jer je akcija od početka bila zamišljena kao regionalna, a ne kao pojedinačni protest prevoznika iz svake zemlje.

Rečeno je to za "Nezavisne novine" iz Konzorcijuma Logistika BiH, večeras, odakle su naveli da je Srbija bila glavni pokretač i koordinator zajedničkog protesta prevoznika iz četiri zemlje, ali je nakon obećanja koja je dobila odlučeno da ne učestvuje u najavljenoj akciji, zbog čega su i prevoznici iz BiH procijenili da samostalni izlazak na granice ne bi imao efekta.

"Srbija je bila pokretač i glavni koordinator ovih protesta, koji su od početka najavljivani kao regionalni, sa četiri zemlje. Sada, kada su svi odustali, mi smo još u srijedu donijeli odluku da ovaj put nećemo ići sami, jer time ne dobijamo ništa. To je jedini razlog, jer izlaskom jedne od četiri zemlje nećemo postići apsolutno ništa", poručili su iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Naglasili su da je jedini razlog odustajanja činjenica da zajedničkog regionalnog protesta u ovom trenutku neće biti, a ne odustajanje od zahtjeva i problema zbog kojih su prevoznici prvobitno najavili protest.

Protest prevoznika, koji je bio najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije, odložen je do daljeg nakon pomaka u pregovorima u vezi sa problemima profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana.

Organizacioni odbor protesta saopštio je da je odluka donesena nakon najnovijih razgovora sa Kancelarijom EU u Srbiji, navodeći da je ostvaren napredak u rješavanju problema zbog kojih je protest i najavljen.

Pogledajte kako su izgledale blokade teretnih graničnih terminala krajem januara ove godine

Vidi opis Prevoznici odgodili najavljeni protest: Veliki pomak u pregovorima prevoznika sa Evropskom unijom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURIR/D.Š. Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: KURIR/D.Š. Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: KURIR/D.Š. Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: KURIR/D.Š. Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: KURIR/D.Š. Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Udruženje vozača Br. slika: 13 13 / 13

(Mondo.rs)