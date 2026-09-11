logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Forto pozvao prevoznike da odustanu od protesta: „Nastavimo snažniji dijalog sa EU“

Forto pozvao prevoznike da odustanu od protesta: „Nastavimo snažniji dijalog sa EU“

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministarstvo pozvalo prevoznike da umjesto protesta nastave dijalog sa EU o pravilu 90/180 dana.

Forto pozvao prevoznike da odustanu od protesta Izvor: Srna/Jelena Popović

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara pozvalo je prevoznike da, umjesto protesta najavljenog za 14. septembar, nastave sa institucijama još snažniji dijalog sa Evropskom komisijom i članicama EU kako bi se riješio problem primjene šengenskog pravila 90/180 dana na profesionalne vozače sa zapadnog Balkana.

Iz ovog ministarstva su ocijenili da su vidljivi određeni pomaci kao što je prihvatanje argumenata da profesionalni vozači ne borave u EU radi turizma, ne predstavljaju migrantski rizik, ne koriste socijalne sisteme i u EU ulaze isključivo radi obavljanja međunarodnog transporta.

"U svjetlu tih pomaka, očekujemo od Evropske komisije da uloži dodatne napore kako bi se operativno rješenje uskoro pronašlo, u korist daljeg ekonomskog razvoja", saopšteno je danas iz ovog ministarstva.

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto upozorio je da ovaj problem daleko prevazilazi transportni sektor i da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključe u rješavanje ovih suštinskih pitanja za budućnost prometnog sektora.

"Važno je jasno reći gdje se ovaj problem može riješiti. Šengenska pravila ne donosi BiH i naše institucije ih ne mogu jednostrano promijeniti", naveo je Forto i dodao da o tome odlučuju EU i članice šengenskog prostora.

Prevoznici iz BiH, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije najavili su za ponedjeljak, 14. septembar, koordinisani protest na graničnim prelazima sa EU zbog primjene šengenskog pravila 90/180 dana na profesionalne vozače sa zapadnog Balkana nakon što prethodni protesti ispred Delegacije EU u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Forto prevoznici EU protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ