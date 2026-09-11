Forto pozvao prevoznike da odustanu od protesta: „Nastavimo snažniji dijalog sa EU“

Ministarstvo pozvalo prevoznike da umjesto protesta nastave dijalog sa EU o pravilu 90/180 dana.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara pozvalo je prevoznike da, umjesto protesta najavljenog za 14. septembar, nastave sa institucijama još snažniji dijalog sa Evropskom komisijom i članicama EU kako bi se riješio problem primjene šengenskog pravila 90/180 dana na profesionalne vozače sa zapadnog Balkana.

Iz ovog ministarstva su ocijenili da su vidljivi određeni pomaci kao što je prihvatanje argumenata da profesionalni vozači ne borave u EU radi turizma, ne predstavljaju migrantski rizik, ne koriste socijalne sisteme i u EU ulaze isključivo radi obavljanja međunarodnog transporta.

"U svjetlu tih pomaka, očekujemo od Evropske komisije da uloži dodatne napore kako bi se operativno rješenje uskoro pronašlo, u korist daljeg ekonomskog razvoja", saopšteno je danas iz ovog ministarstva.

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto upozorio je da ovaj problem daleko prevazilazi transportni sektor i da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključe u rješavanje ovih suštinskih pitanja za budućnost prometnog sektora.

"Važno je jasno reći gdje se ovaj problem može riješiti. Šengenska pravila ne donosi BiH i naše institucije ih ne mogu jednostrano promijeniti", naveo je Forto i dodao da o tome odlučuju EU i članice šengenskog prostora.

Prevoznici iz BiH, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije najavili su za ponedjeljak, 14. septembar, koordinisani protest na graničnim prelazima sa EU zbog primjene šengenskog pravila 90/180 dana na profesionalne vozače sa zapadnog Balkana nakon što prethodni protesti ispred Delegacije EU u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem.

(Srna)