Prevoznici najavili blokadu granica sa EU 14. septembra: „Ništa drugo nam ne preostaje“

Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavili su blokadu granica sa EU 14. septembra zbog šengenskog pravila 90/180 dana.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Član Konzorcijuma "Logistika" Nikola Brković izjavio je da će, nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, prevoznici biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa EU na regionalnom nivou, kao što je bilo u januaru.

"Danas smo imali regionalni onlajn sastanak gdje smo svi jednoglasno potvrdili to već što smo iznijeli u medije, zato što Evropska komisija još nema sluha za naše probleme. Iako smo im dostavili protestnu notu gdje smo ih zamolili još jednom da ne pravimo nikome štetu, ni sebi ni drugima, oglušili su se o naše zahtjeve koji su realni", rekao je Brković Srni.

On je dodao da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovome zajedno prevoznici BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Brković je rekao da je najgora opcija to što Evropska komisija navodi da su svjesni da problem postoji, da su otvoreni za razgovor, a da ništa neće da učine.

"Mi smo dvije godine razgovarali sa njima, bezbroj sastanaka je bilo, i u Briselu i onlajn. Pogotovo Srbija koja je imala svoje zastupnike", rekao je Brković.

On je dodao da se blokiranjem granice sa EU očekuje opšti kolaps, ali smatra da je ovo preventivni korak.

"Bolje je da sami stanemo i da probamo da brže dođemo do rješenja, nego da nam svima pojedinačno blokiraju više od 80 odsto firmi i da budemo blokirani sami od sebe. Taj scenario nas svakako čeka", navodi Brković.

On je istakao da prevoznicima ništa drugo ne preostaje, jer za njih i njihove probleme niko nije ni čuo ni znao dok nisu izašli prvi put na granice.

Evropska komisija saopštila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Balkana kojima je potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana.

U ponedjeljak, 31. avgusta, prevoznici su se okupili ispred sjedišta delegacija EU u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju sa zahtjevom da hitno bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Balkana u zemljama Šengena.