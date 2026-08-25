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Prevoznici iz BiH ponovo izlaze na ulice: Protest ispred Delegacije EU 31. avgusta

Prevoznici iz BiH ponovo izlaze na ulice: Protest ispred Delegacije EU 31. avgusta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U ponedjeljak, 31. avgusta, u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz BiH ispred sjedišta Delegacije EU, rečeno je iz Konzorcijuma "Logistika".

Prevoznici najavili protest u Sarajevu 31. avgusta Izvor: Srna/Milena Koprivica

Član Konzorcijuma Nikola Brković rekao je da je za 11.00 časova planirano okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH, a da će u 11.30 protestna kolona krenuti do sjedišta Delegacije EU.

"Protest će trajati od 12.00 do 14.00 časova, a biće organizovana i protestna vožnja u periodu od 11.00 do 12.00 časova u Sarajevu", naveo je Brković.

Prema njegovim riječima, isit dan i u istom terminu će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti održani protesti prevoznika, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra na kojem će glavna tema biti vozači sa Zapadnog Balkana.

"Ukoliko se ništa ne riješi 1. septembra i dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizovaćemo proteste na svim graničnim prelazima sa EU, koji su za sada planirani 14. septembra", poručio je Brković.

Prevoznici iz regiona očekuju da EU do 1. septembra ponudi konkretno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da EU odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla.

Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Šengena turistički, već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu tretirani na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. 

(Srna)

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