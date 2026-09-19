Ova žena nema nijednog komšiju, ali ima čitavo selo: Elsi je od 2004. jedina stanovnica i sama vodi opštinu i kafanu

U američkom selu Monovi u Nebraski već 22 godine živi samo Elsi Ajler, koja je posle smrti supruga postala jedina stanovnica, gradonačelnica, bibliotekarka i vlasnica kafane.

Izvor: VayTerra Youtube printscreen

Na krajnjem sjeveroistoku američke savezne države Nebraska nalazi se Monovi, zvanično registrovano mjesto sa samo jednim stanovnikom. Riječ je o Elsi Ajler, ženi koja je istovremeno gradonačelnica, službenica, blagajnica, bibliotekarka i vlasnica jedine kafane.

Iako na prvi pogled podsjeća na napušteni grad, Monovi i dalje zvanično postoji, podleže zakonima Nebraske i mora da ispunjava iste administrativne obaveze kao i druga naseljena mjesta.

Jedina razlika je u tome što sve poslove obavlja jedna žena.

Izvor: VayTerra Youtube printscreen

Sama izlazi na izbore i glasa za sebe

Pošto u Monoviju nema drugih birača, Elsi na lokalnim izborima glasa sama za sebe i pobjeđuje sa stoprocentnom podrškom. Osim funkcije gradonačelnice, obavlja poslove sekretarke, blagajnice i službenice zadužene za gradsku dokumentaciju.

Svake godine mora da popunjava i predaje potrebne formulare kako bi Monovi zadržao status registrovanog mjesta i pravo na sredstva namijenjena održavanju osnovne infrastrukture.

Njena najneobičnija obaveza odnosi se na kafanu "Monowi Tavern", jedini preostali posao u mjestu. Kao vlasnica podnosi zahtjev za dozvolu za prodaju alkohola, a zatim ga, u svojstvu gradonačelnice, sama razmatra i potpisuje. Konačno odobrenje ipak podleže pravilima američke savezne države Nebraska.

Izvor: VayTerra Youtube printscreen

Od 123 stanovnika ostala samo jedna žena

Monovi nije oduvijek bio gotovo prazan. Tokom tridesetih godina prošlog vijeka u njemu su živjela 123 stanovnika, a razvoj mjesta oslanjao se na poljoprivredu, stočarstvo i željeznicu, piše Econimic Times.

Kako su poslovi nestajali, a mlađe stanovništvo odlazilo u veće gradove, broj stanovnika se postepeno smanjivao. Do 1980. godine u Monoviju je ostalo 18 ljudi, dok su na popisu iz 2000. zabilježena samo dva stanovnika – Elsi i njen suprug Rudi.

Kada je Rudi preminuo 2004. godine, Elsi je postala jedina stanovnica. Umjesto da napusti mjesto u kojem je provela najveći dio života, odlučila je da ostane i sama nastavi da brine o njemu.

Jedina kafana dnevno privuče desetine ljudi

Iako Monovi ima samo jednu zvaničnu stanovnicu, Elsi nije potpuno izolovana. Njena kafana privlači putnike, poljoprivrednike, policajce i stanovnike okolnih mjesta, a prema ranijim procjenama u nju dnevno svrati i pedesetak ljudi.

Elsi i njen suprug preuzeli su kafanu 1971. godine. Poslije njegove smrti nastavila je sama da je vodi, priprema hranu, služi goste i obavlja administrativne poslove.

U knjigu gostiju upisivali su se posjetioci iz svih američkih saveznih država i više od 60 zemalja, zbog čega je gotovo prazno mjesto postalo međunarodna turistička zanimljivost.

Vidi opis Ova žena nema nijednog komšiju, ali ima čitavo selo: Elsi je od 2004. jedina stanovnica i sama vodi opštinu i kafanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VayTerra Youtube printscreen Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: VayTerra Youtube printscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: VayTerra Youtube printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: VayTerra Youtube printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: VayTerra Youtube printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Biblioteka sa oko 5.000 knjiga

Elsi je sačuvala i kolekciju od oko 5.000 knjiga koju je tokom života prikupio njen suprug. U njegovu čast 2005. godine otvorila je "Rudijevu biblioteku", koja i danas predstavlja jedan od rijetkih očuvanih objekata u mjestu.

Uprkos neobičnim okolnostima, ona tvrdi da nema želju da se preseli.

"Srećna sam ovdje. Da nisam, ne bih ni ostala", objasnila je svojevremeno.

Budućnost Monovija sada je praktično vezana za njegovu jedinu stanovnicu. Dok god Elsi otvara kafanu, održava biblioteku, glasa na izborima i predaje potrebnu dokumentaciju, ovo mjesto nastavlja zvanično da postoji. Kada nje više ne bude, Monovi bi mogao da postane samo još jedan niz napuštenih gradova pored puta.