Ovo je deset najopasnijih gradova za život: Dominira kriminal, građani su u stalnom strahu od pljački i napada

Sajt Numbeo objavio je listu 10 najopasnijih gradova na svijetu za 2026. godinu prema Indeksu kriminala.

Izvor: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Šetnja noću predstavlja veliki bezbjednosni problem u nekim gradovima, gdje stanovnici i posjetioci prijavljuju visok nivo straha od pljački, napada, nasilnog kriminala i brige za ličnu bezbjednost.

Prema Indeksu kriminala za 2026. godinu koji je objavio sajt Numbeo, nekoliko gradova u Južnoj Africi, Venecueli, Papui Novoj Gvineji, Hondurasu, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu bilježe neke od najviših percipiranih nivoa kriminala na svijetu.

Indeks uzima u obzir percepciju korisnika o kriminalu i bezbjednosti, uključujući to koliko se ljudi osjećaju bezbjedno dok hodaju sami danju i noću, kao i zabrinutost zbog pljački, fizičkih napada, imovinskih delikata i nasilnog kriminala.

Na istorijskoj rang listi za 2026. godinu, na prvom mjestu nalazi se Pitermaricburg (Južna Afrika) sa Indeksom kriminala od 82,8 i Indeksom bezbjednosti od 17,2.

Važno je napomenuti da se Numbeo rangiranje zasniva na percepcijama koje prijavljuju korisnici, tako da visok rezultat ukazuje na to da ljudi percipiraju visok nivo kriminala, pre nego što dokazuje da određeni grad zaista ima najvišu stopu kriminala u praksi.

Ovo je 10 najopasnijih gradova u 2026. godini:

1. Pitermaricburg, Južna Afrika

Pitermaricburg zauzima prvo mjesto sa Indeksom kriminala od 82,8 i Indeksom bezbjednosti od 17,2. Južnoafričke vlasti i turistička upozorenja stalno upozoravaju na nasilni kriminal, a rizik je generalno veći nakon pada mraka i u izolovanim ili gusto naseljenim oblastima. Vlada Velike Britanije savjetuje putnicima da ne hodaju sami noću u Južnoj Africi, napominjući da se nasilni zločini mogu dogoditi u centrima gradova, siromašnim naseljima i izolovanim područjima.

2. Pretorija, Južna Afrika

Pretorija bilježi Indeks kriminala od 81,8 i Indeks bezbjednosti od 18,2. Južnoafrička statistika kriminala objavljena u avgustu 2026. pokazala je pad nekoliko teških krivičnih djela na nacionalnom nivou, uključujući ubistva, krađe automobila i pljačke, ali vlasti i dalje vide organizovane i teško naoružane kriminalne grupe kao glavni izvor straha u zajednicama.

3. Karakas, Venecuela

Karakas je na trećem mjestu sa Indeksom kriminala od 81,4 i Indeksom bezbjednosti od 18,6. Visoko rangiranje ovog grada u skladu je sa bezbjednosnim problemima u Venecueli. Stejt department trenutno savjetuje putnicima da preispitaju putovanje u Venecuelu zbog rizika koji uključuju kriminal i otmice. Upozoravaju na nasilne zločine poput ubistava, oružanih pljački i kidnapovanja, ističući da su noćna putovanja između gradova veoma rizična.

4. Port Morsbi, Papua Nova Gvineja

Port Morsbi ima Indeks kriminala od 81,3 i Indeks bezbjednosti od 18,7. Australijski "Smartraveller" savjetuje putnicima visok stepen opreza zbog visoke stope ozbiljnog kriminala, uz upozorenje da građanski nemiri i plemensko nasilje mogu brzo da eskaliraju.

5. Johanezburg, Južna Afrika

Johanezburg je peti sa Indeksom kriminala od 80,8 i Indeksom bezbjednosti od 19,2. Johanezburg je jedan od nekoliko južnoafričkih gradova koji se nalaze blizu vrha ove liste. Šira bezbjednosna slika uključuje zabrinutost zbog nasilnog kriminala, pljački, krađa automobila i kriminala u izolovanim područjima.

6. Durban, Južna Afrika

Durban bilježi Indeks kriminala od 80,4 i Indeks bezbjednosti od 19,6. Kao i u drugim južnoafričkim gradovima, problemi su povezani sa nasilnim kriminalom i pljačkama. Iako su južnoafričke vlasti prijavile pad ozbiljnih zločina tokom perioda od aprila do juna 2026, organizovani kriminal ostaje razlog za zabrinutost na nacionalnom nivou.

7. San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula zauzima sedmo mjesto sa Indeksom kriminala od 79,4 i Indeksom bezbjednosti od 20,6. Ovaj grad se suočava sa bezbjednosnim izazovima, uključujući nasilni i organizovani kriminal, što je doprinijelo njegovoj reputaciji jednog od najopasnijih urbanih područja u Hondurasu.

8. Port Elizabet, Južna Afrika

Port Elizabet, poznat i kao Gkeberha, bilježi Indeks kriminala od 78,6 i Indeks bezbjednosti od 21,4. Savjeti za putovanje u Južnu Afriku ističu rizike od kriminala u dijelovima zemlje, uključujući krađe i otmice vozila, pa se onima koji putuju ka Nacionalnom parku "Addo Elephant" savjetuje korišćenje alternativnih ruta.

9. Memfis, Sjedinjene Američke Države

Memfis ima Indeks kriminala od 78,5 i Indeks bezbjednosti od 21,5, što ga čini najviše rangiranim američkim gradom na listi. Ipak, policijski podaci pokazuju značajno poboljšanje u pogledu kriminala tokom 2025. i prve polovine 2026. godine. Policija Memfisa je izvijestila da su 2025. ubistva pala za 26%, pljačke za 31%, a otmice automobila za 48%.

10. Salvador, Brazil

Salvador bilježi Indeks kriminala od 76,5 i Indeks bezbjednosti od 23,5. Policija u Bahiji je u julu istraživala grupu optuženu za oružane pljačke pješaka i turista u oblasti Rio Vermeljo. Sekretarijat za javnu bezbjednost Bahije je, s druge strane, izvijestio da je grad 2025. zabilježio najmanji broj nasilnih smrti u posljednjih 25 godina, što je smanjenje od 22,9% u odnosu na 2024. godinu.