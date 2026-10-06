"Slobodan pad" SDS-a: Za 12 godina izgubili pola mandata u NSRS i skoro dvije trećine glasova

SDS je od 2014. do 2026. pao sa 24 na 11 mandata i sa 173.824 na 61.638 glasova, uz pad podrške od 64,5 odsto.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Srpska demokratska stranka (SDS) je za 12 godina više nego prepolovila broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok je broj osvojenih glasova smanjen za gotovo dvije trećine.

Na izborima 2014. godine SDS je osvojio 24 mandata i 173.824 glasa.

Četiri godine kasnije, na izborima 2018, stranka je imala 16 mandata i 123.515 glasova. To je u odnosu na 2014. značilo pad od 33,3 odsto mandata i 28,9 odsto glasova.

Na izborima 2022. godine SDS je osvojio 13 mandata i 95.640 glasova. U odnosu na 2018, broj mandata pao je za 18,8 odsto, a broj glasova za 22,6 odsto.

Na izborima 2026. godine SDS je osvojio 11 mandata i 61.638 glasova. U odnosu na prethodne izbore, to predstavlja pad od 15,4 odsto mandata i čak 35,5 odsto glasova.

Izvor: MONDO/AI Generated

Kada se uporede izbori 2014. i 2026. godine, SDS je za 12 godina izgubio 13 mandata, odnosno 54,2 odsto poslaničkih mjesta koje je imao 2014. godine.

Broj glasova pao je sa 173.824 na 61.638, što je smanjenje od 112.186 glasova, odnosno 64,5 odsto.

Najveći relativni pad broja mandata zabilježen je između 2014. i 2018. godine, dok je najveći pad broja glasova između dva uzastopna izborna ciklusa zabilježen između 2022. i 2026. godine, kada je SDS izgubio 35,5 odsto glasova u odnosu na prethodne izbore.

Podaci za izbore 2026. godine odnose se na 96,1 odsto obrađenih biračkih mjesta, zbog čega su moguće manje promjene konačnog broja glasova, kao i procentualnih pokazatelja.