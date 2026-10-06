logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dojava o bombi u tri srednje škole u Trebinju: Policija ništa nije pronašla

Dojava o bombi u tri srednje škole u Trebinju: Policija ništa nije pronašla

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Policija je nakon dojave o bombi završila kontradiverzioni pregled Centra srednjih škola u Trebinju.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je završila kontradiverzioni pregled objekta Centra srednjih škola u Trebinju nakon dojave o postavljenoj bombi i ništa nije pronađeno, a nastava se nastavlja, izjavila je Srni direktor škole Sonja Milišić.

Milišićeva je naglasila da će od 16.00 časova biti nastavljena redovna nastava, a policija je i dalje ispred školskog objekta.

Ona je rekla da je danas na broj 122 prijavljeno da je postavljena bomba u sve tri trebinjske srednje škole - Centru srednjih škola, Gimnaziji i Tehničkoj školi.

Na terenu su bili i vatrogasci, Hitna pomoć i ostale službe spasavanja i zaštite ljudskih života i materijalnih dobara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trebinje bomba škole

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ