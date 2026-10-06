Dojava o bombi u tri srednje škole u Trebinju: Policija ništa nije pronašla

Policija je nakon dojave o bombi završila kontradiverzioni pregled Centra srednjih škola u Trebinju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je završila kontradiverzioni pregled objekta Centra srednjih škola u Trebinju nakon dojave o postavljenoj bombi i ništa nije pronađeno, a nastava se nastavlja, izjavila je Srni direktor škole Sonja Milišić.

Milišićeva je naglasila da će od 16.00 časova biti nastavljena redovna nastava, a policija je i dalje ispred školskog objekta.

Ona je rekla da je danas na broj 122 prijavljeno da je postavljena bomba u sve tri trebinjske srednje škole - Centru srednjih škola, Gimnaziji i Tehničkoj školi.

Na terenu su bili i vatrogasci, Hitna pomoć i ostale službe spasavanja i zaštite ljudskih života i materijalnih dobara.