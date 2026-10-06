U akciji "Horizont" u Trebinju uhapšene su dvije osobe, a policija je zaplijenila više od 5,4 kilograma droge, oružje i druge predmete.

Izvor: MUP RS

Dva lica iz Trebinja uhapšena su u okviru operativne akcije "Horizont", koju su sproveli policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske uprave Trebinje i Žandarmerije.

Uhapšeni su S.S. i D.S, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

Tokom akcije policija je pronašla i oduzela 3.383,14 grama marihuane, 1.971,1 gram amfetamina i 79,38 grama kokaina, kao i više sjemenki marihuane.

Ukupno je oduzeto više od 5,4 kilograma droge.

Vidi opis Akcija "Horizont" u Trebinju: Uhapšene dvije osobe, zaplijenjeno više od 5,4 kilograma droge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP RS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MUP RS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MUP RS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MUP RS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MUP RS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MUP RS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MUP RS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MUP RS Br. slika: 8 8 / 8

Policija je pronašla i više mobilnih telefona, SIM kartica i nosača SIM kartica, detektor signala frekvencije, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Oduzet je i pištolj marke "Crvena zastava", kalibra 9 milimetara, sa pripadajućim okvirom i šest metaka.

Pronađena je i sveska sa evidencijom o kupcima opojnih droga, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Akcija se sprovodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Nakon završene kriminalističke obrade, uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati postupajućem tužiocu.