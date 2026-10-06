logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preživjeli mornar opisao napad kod Bugarske: "Mislim da su nas Rusi pogodili dubinskom bombom"

Preživjeli mornar opisao napad kod Bugarske: "Mislim da su nas Rusi pogodili dubinskom bombom"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U napadu u Crnom moru kod Bugarske potonuo je trgovački brod Alfa Watan, dok je drugi oštećen. Posada se vodi kao nestala.

Preživjeli mornar opisao napad kod Bugarske Izvor: X/@ukr_week_en

Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod obale Bugarske, a jedan od brodova je potonuo, objavili su jutros tamošnji mediji. Posada potonulog broda se još uvijek vodi kao nestala. Mornar sa jednog od brodova rekao je novinarima da vjeruje da je brod pogođen dubinskom bombom.

"Iz Turske sam. Mislim da su Rusi na nas bacili dubinsku bombu, izbio je požar. To nije bio dron, došlo je ispod vode. Mislim da su u pitanju Rusi jer smo prevozili ukrajinski teret", rekao je on, a prenosi bugarska nacionalna televizija BNT.

Napad sa mora i iz vazduha?

Prema prvim informacijama, dva broda napadnuta su dronovima sa mora i iz vazduha. Još nije razjašnjeno odakle su dronovi stigli.

Bugarski portal Maritime.bg objavio je da je riječ o brodovima Alfa Watan, koji plovi pod zastavom Toga i za koji navodi da je potonuo, te Able, koji plovi pod zastavom Palaua. Za potonuli brod još nije poznato šta je prevozio, dok je drugi prevozio pšenicu.

Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je hitan sastanak sa predstavnicima ministarstava i bezbjednosnih službi. "Ovo je potpuno neprihvatljiv napad, grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog saobraćaja", poručio je on.

U međuvremenu, na platformi Telegram pojavila se informacija o još jednom napadu na civilnu plovidbu u Crnom moru. Usljed udara drona oštećen je komercijalni brod pod zastavom Maršalskih Ostrva, koji je prevozio ulje repice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bugarska napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ