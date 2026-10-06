Preživjeli mornar opisao napad kod Bugarske: "Mislim da su nas Rusi pogodili dubinskom bombom"

U napadu u Crnom moru kod Bugarske potonuo je trgovački brod Alfa Watan, dok je drugi oštećen. Posada se vodi kao nestala.

Izvor: X/@ukr_week_en

Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod obale Bugarske, a jedan od brodova je potonuo, objavili su jutros tamošnji mediji. Posada potonulog broda se još uvijek vodi kao nestala. Mornar sa jednog od brodova rekao je novinarima da vjeruje da je brod pogođen dubinskom bombom.

"Iz Turske sam. Mislim da su Rusi na nas bacili dubinsku bombu, izbio je požar. To nije bio dron, došlo je ispod vode. Mislim da su u pitanju Rusi jer smo prevozili ukrajinski teret", rekao je on, a prenosi bugarska nacionalna televizija BNT.

Napad sa mora i iz vazduha?

Prema prvim informacijama, dva broda napadnuta su dronovima sa mora i iz vazduha. Još nije razjašnjeno odakle su dronovi stigli.

Bugarski portal Maritime.bg objavio je da je riječ o brodovima Alfa Watan, koji plovi pod zastavom Toga i za koji navodi da je potonuo, te Able, koji plovi pod zastavom Palaua. Za potonuli brod još nije poznato šta je prevozio, dok je drugi prevozio pšenicu.

The crew of a merchant ‌‌ship was missing on Tuesday after the vessel sank in the Black Sea off NATO member Bulgaria following a drone strike, that PM described as a gross violation of international law. "Probably a Russian attack", a maritime security source said. (Reuters) https://t.co/NkEM8ZE3wS — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en)October 6, 2026

Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je hitan sastanak sa predstavnicima ministarstava i bezbjednosnih službi. "Ovo je potpuno neprihvatljiv napad, grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog saobraćaja", poručio je on.

U međuvremenu, na platformi Telegram pojavila se informacija o još jednom napadu na civilnu plovidbu u Crnom moru. Usljed udara drona oštećen je komercijalni brod pod zastavom Maršalskih Ostrva, koji je prevozio ulje repice.