Maturant Prve tehničke škole u Kragujevcu jutros je malokalibarskom puškom ranio spremačicu, dok je druga povrijeđena od stakla. Nakon što mu se puška zaglavila, policija ga je brzo uhapsila.

Izvor: Fonet

U Tehničkoj školi u Kragujevcu došlo je do pucnjave, u kojoj je ranjena jedna osoba.

Prema nezvaničnim informacijama, u incidentu je učestvovao učenik škole. U pucnjavi je ranjena spremačica.

Povrijeđena žena je zbrinuta, dok je napadač odmah stavljen pod kontrolu policije. Na svu sreću, u pucnjavi niko od učenika nije povrijeđen. Druga spremačica je povrijeđena razbijanjem stakla.

Maloljetnik uhapšen nakon pucnjave

U pucnjavi u kojoj je učestvovao maturant Prve tehničke škole u Kragujevcu ranjena je jedna ženska osoba, dok je druga zadobila povrede od stakla.

Prema nezvaničnim informacijama, incident je okončan intervencijom policije.

Oglasio se direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu

Direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu Nemanja Joksimović izjavio je, nakon pucnjave u toj školi, da su učenici bezbjedno napustili zgradu. Kako je naveo, učenik četvrtog razreda ranio je jednu koleginicu, koja nije životno ugrožena.

"Brzom reakcijom MUP-a učenik je uhapšen. I dalje pratimo situaciju i potrudićemo se da što prije normalizujemo nastavu", rekao je Joksimović.

(Blic/MONDO)