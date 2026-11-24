Mandatar Igor Dodik počeo je konsultacije sa boračkim organizacijama, a slijede sastanci sa predstavnicima penzionera, univerziteta, studenata i mladih.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik počeo je konsultacije sa predstavnicima boračkih organizacija. Konsultacijama prisustvuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Prisusutni su predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Organizacije amputiraca UDAS, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida.

Konsultacijama prisustvuju i predstavnici Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza logoraša, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata i Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

U 13.00 časova predviđen je sastanak mandatara sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske, a u 13.45 časova sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

U 14.30 časova Dodik će se sastati se sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskog savjeta Republike Srpske.