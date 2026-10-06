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Nasilje u Barseloni ubrzalo reakciju Vlade: Usvojene hitne mjere za stanovanje

Nasilje u Barseloni ubrzalo reakciju Vlade: Usvojene hitne mjere za stanovanje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Španska Vlada odobrila je danas hitne mjere za rješavanje stambene krize, nakon nasilja koje je tokom noći zahvatilo Barselonu, gdje je više hiljada ljudi bilo na ulicama.

Španija usvojila hitne mjere za stanovanje Izvor: Shutterstock

Vlada premijera Pedra Sančeza odobrila je mjere slične onima koje je prošle sedmice odbio parlament zbog čega je i raspisao prijevremene izbore zakazane za 29. novembar.

Ministar za stambeno zbrinjavanje Izabel Rodrigez rekla je novinarima da nove mjere produžavaju zaštitu od deložacija ugroženijih stanovnika do 2030. godine, regulišu iznajmljivanja prostorija, uvodi se novi porez na sezonsko iznajmljivanje, zabranjuje se spekulativna prodaja nekretnina i omogućavaju se poreske olakšice stanodavcima.

Mjere će biti poslate na ratifikaciju pred poslanike u tehničkom mandatu, koji će ostati na funkciji do izbora.

Manji, privremeni parlament, sastoji se od 69 članova što je mnogo manje u odnosu na 350 poslanika u redovnom sazivu.

Nemiri u Barseloni počeli su kasno sinoć nakon protesta širom zemlje sa zahtjevom da se riješi kriza izazvana deložacijom osamdesetsedmogodišnje žene u Madridu.

Protesti su u početku bili mirni ali se više stotina aktivista potom sukobilo sa policijom, bacajući kamenice i paleći kontejnere. 

(Srna)

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Barselona Španija protesti

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