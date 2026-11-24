Veliki broj policajaca i inspektora kriminalističke policije od jutros je na terenu u slovenačkom gradu Črnomelju, dok građani putem društvenih mreža upozoravaju da se izbjegava područje oko škole u kojoj je došlo do napada.

Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

U Osnovnoj školi "Milan Jarc" u slovenačkom gradu Črnomelju učenik je navodno nožem izbo svog vršnjaka. Đaci su hitno evakuisani, oko obrazovne ustanove se nalazi veliki broj policajaca, a povrijeđeni mališan je prevezen u bolnicu.

Informacije o dešavanjima u školi pojavile su se na društvenim mrežama danas u 9.43.

"U OŠ 'Miran Jarc' u Črnomlju se nešto desilo. Ne znamo šta. Puno je policije, djeca su napolju. Izbjegavajte područje oko škole!", napisao je jedan od članova Fejsbuk grupe.

Da su djeca napolju i da je policija na licu mjesta, potvrdili su za "Slovenske novice" jedna od zaposlenih u školi i policija iz Novog Mesta.

Pred osnovno šolo v Črnomlju veliko policistov. Kaj se dogaja? https://t.co/ABNYmdCq4m via @SiolNEWS — SiolNET Novice (@SiolNEWS)November 24, 2026

"Prema prvim nalazima, dijete je lakše povrijeđeno. Na licu mjesta mu je ukazana prva pomoć, nakon čega ga je ekipa Hitne pomoći prevezla u bolnicu na pregled i dalje liječenje", saopštili su iz policije. Policija za sada nije potvrdila navode o napadu nožem, a čekaju se i odgovori uprave škole o tome šta se tačno dogodilo.

Na teren su odmah upućeni policajci i inspektori kriminalističke policije, koji prikupljaju informacije, obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti događaja. Pošto je istraga još u toku, a riječ je o maloljetnoj osobi, za sada ne mogu da otkriju više detalja.

(Mondo.rs)