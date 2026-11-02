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Mladić iz Srbije nestao na Triglavu: Njegove stvari pronađene na 2.130 metara

Mladić iz Srbije nestao na Triglavu: Njegove stvari pronađene na 2.130 metara

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Devetnaestogodišnjak se sam uputio ka najvišem vrhu Slovenije, ali mu se od subote gubi svaki trag. Spasioci su pronašli njegove lične stvari i tragove u snijegu, dok olujni vjetar i gusta magla otežavaju potragu i onemogućavaju korišćenje helikoptera.

Mladić iz Srbije nestao na putu ka Triglavu Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Na području Triglava u Sloveniji u toku je opsežna potraga za 19-godišnjim državljaninom Srbije koji je nestao tokom planinarenja. Mladić se u subotu, 31. oktobra 2026. godine, sam uputio prema najvišem slovenačkom vrhu, prenosi 24 sata ur.

Slovenačke spasilačke službe i policija iznose sljedeće detalje o dosadašnjem toku potrage:

  • Lokacija nestanka: Mladić je išao rutom preko Plemenica (izuzetno zahtjevna visokogorska staza).
  • Pronađeni predmeti: Gorski spasioci iz stanica Bovec i Mojstrana locirali su njegove lične stvari na nadmorskoj visini od 2.130 metara.
  • Tragovi u snijegu: Nađeni su tragovi hodanja u snijegu koji su se spuštali prema 1.900 metara nadmorske visine, ali ih je jak vjetar na tom dijelu potpuno izbrisao.
  • Vremenske prilike: Vrijeme na planini je izuzetno loše. Zbog gustih oblaka i olujnog vjetra, spasilački helikopteri ne mogu da polete, pa se potraga odvija isključivo pješice u veoma teškim uslovima.

Akciju na terenu vodi Policijska stanica Bovec. Detaljnije zvanične informacije i apele možete pratiti preko portala 24ur i N1 Slovenija, koji redovno ažuriraju izvještaje policije.

(Mondo.rs)

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Slovenija Triglav nestali

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