Nestala Radmila iz Ugljevika: Policija poziva građane da pomognu u potrazi

U toku je potraga za Radmilom Novaković sa područja Ugljevika, čiji je nestanak prijavljen 11. septembra, a policija je građane da prijave ako imaju bilo kakve saznanje o njenom kretanju.

Izvor: MUP RS



Nestala žena visoka je oko 1,65 centimetara, srednje je građe, ima crnu kratku kosu i nosi naočale za vid.

U trenutku nestanka na sebi je imala sivu duksericu dugih rukava sa kapuljačom, kratku trenerku zelene boje i ljubičaste papuče. Sa sobom je imala kišobran plave boje.

Policija preduzima sve potrebne mjere i radnje na pronalasku žene, a građane poziva da, ukoliko je uoče ili imaju bilo kakvo saznanje o njenom kretanju, prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122.