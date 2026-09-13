Još jedna nesreća sa smrtnim ishodom: Poginula jedna osoba, tri povrijeđene kod Gradiške

Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Gradiška–Banjaluka u mjestu Rovine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Gradiška–Banjaluka, u mjestu Rovine.

U nezgodi su učestvovala dva putnička automobila, kojima su upravljali A. V. iz Gradiške i D. M. iz Laktaša.

Prema informacijama policije, D. M. je zadobio lake tjelesne povrede, dok su A. B. i D. D. iz Laktaša, koji je bio suvozač u jednom od automobila, zadobili teške tjelesne povrede.

A. V. je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je, usljed zadobijenih povreda, preminuo.

Uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se, nakon kompletiranja predmeta, dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Sinoć je u saobraćajnoj nesreći u Zalužanima život izgubio vozač motocikla.