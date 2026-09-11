logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dalibor Bartula iza rešetaka: Mjesec dana pritvora zbog pokušaja ubistva Pandurevića

Dalibor Bartula iza rešetaka: Mjesec dana pritvora zbog pokušaja ubistva Pandurevića

Autor Dragana Božić
0

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu D. B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

pritvor Izvor: Shutterstock

Pritvor je odredio sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, saopšteno je iz Suda.

Pritvor se računa od trenutka hapšenja, te po ovom rješenju može trajati do 9. oktobra.

Dalibor Bartula, osumnjičeni za pokušaj ubistva Koste Pandurevića, predao se u srijedu, 9. septembra, Republičkom javnom tužilaštvu koje je potom predložilo Okružnom sudu u Banjaluci određivanje mjere pritvora.

Uz navođenje inicijala osumnjičenog, iz Republičkog javnog tužilaštva su saopštili da je pritvor predložen zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom da je osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog djela bio u bjekstvu više od mjesec dana.

Iz MUP-a Srpske ranije su saopštili, uz navođenje inicijala, da se sumnja da je Bartula po uputstvima i planu Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta.

Pandurević je pogođen sa najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu "Srbija" gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pritvor pokušaj ubistva Istočno Novo Sarajevo Istočno Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ