Osumnjičen za pokušaj ubistva: Dalibor Bartula se predao nakon više od mjesec dana bjekstva

Dalibor Bartula, koji se sumnjiči za pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu, predao se Republičkom javnom tužilaštvu, rečeno je u MUP-u Republike Srpske.

Izvor: Srna/screenshot

Bartula se predao juče, a pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske danas su ga, nakon kriminalističke obrade, prebacili u Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva na dalje postupanje.

Iz MUP-a Srpske ranije su saopštili, uz navođenje inicijala, da se sumnja da je Bartula po uputstvima i planu Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta.

Bartula je nakon toga sa Ždralom pobjegao u pravcu Federacije BiH.

Pandurević je 2. avgusta pogođen sa najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu "Srbija" gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

U trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu "audi A6", u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dijete.

(Srna)