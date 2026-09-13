Oglasila se policija o nesreći u Zalužanima: Motociklista preminuo na UKC-u, naložena obdukcija

Policija je saopštila detalje saobraćajne nezgode u Zalužanima u kojoj je motociklista P. S. iz Banjaluke podlegao povredama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijska uprava Banjaluka oglasila se nakon saobraćajne nezgode koja se sinoć dogodila u Zalužanima, a u kojoj je smrtno stradao motociklista.

Nezgoda se dogodila oko 22.45 časova na magistralnom putu M-I 101 u Zalužanima.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su D. T. iz Banjaluke, koji je upravljao automobilom marke „VW“, i P. S. iz Banjaluke, koji je vozio motocikl „Honda“.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je P. S. usljed zadobijenih povreda preminuo u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio policijskim službenicima da obave uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode.

Takođe je naložena obdukcija tijela smrtno stradalog, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.