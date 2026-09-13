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Motociklista podlegao povredama nakon sudara kod Zalužana

Motociklista podlegao povredama nakon sudara kod Zalužana

Autor Haris Krhalić
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Motociklista je preminuo nakon teških povreda zadobijenih u sudaru automobila i motocikla na putu Banjaluka–Laktaši.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jedna osoba smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Banjaluka–Laktaši, u mjestu Zalužani.

Do nesreće je došlo 12. septembra oko 22.45 časova, kada su se sudarili automobil i motocikl, piše Provjereno.info.

Motociklista je u sudaru zadobio teške povrede, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Uprkos naporima ljekara, motociklista je preminuo od posljedica zadobijenih povreda.

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Tagovi

saobraćajna nesreća zalužani Banjaluka

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