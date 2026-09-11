Teška saobraćajna nesreća kod Rogatice: U sudaru tri vozila poginula jedna osoba

Jedna osoba izgubila je život usljed teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Zaganovići, na području opštine Rogatica.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

U ovom stravičnom sudaru učestvovala su tri putnička automobila. Kako je za Srnu potvrdila portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović, povrijeđena osoba je nedugo nakon udesa preminula u Domu zdravlja Rogatica.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da je zbog ove teške nezgode trenutno u prekidu odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Rogatica - Ustiprača.

Policijski uviđaj na licu mjesta je u toku.