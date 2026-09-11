logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška saobraćajna nesreća kod Rogatice: U sudaru tri vozila poginula jedna osoba

Teška saobraćajna nesreća kod Rogatice: U sudaru tri vozila poginula jedna osoba

Autor Dušan Volaš
0

Jedna osoba izgubila je život usljed teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Zaganovići, na području opštine Rogatica.

Teška saobraćajna nesreća kod Rogatice Izvor: Srđan Jeremić/Srna

U ovom stravičnom sudaru učestvovala su tri putnička automobila. Kako je za Srnu potvrdila portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović, povrijeđena osoba je nedugo nakon udesa preminula u Domu zdravlja Rogatica.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da je zbog ove teške nezgode trenutno u prekidu odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Rogatica - Ustiprača.

Policijski uviđaj na licu mjesta je u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rogatica saobraćajna nesreća udes saobraćajka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ