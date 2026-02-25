Burna noć u Rogatici: Pored lokalnog puta zapaljen automobil

Policija u Rogatici traga za licem koje je zapalilo automobil pored lokalnog puta na području te opštine.

Izvor: Shutterstock

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo je saopšteno da pripadnici Policijske stanice Rogatica preduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju i pronalasku osumnjičenog za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, počinjenog na području ove opštine.

Policijskoj stanici juče oko 2.40 časova prijavljeno je da gori vozilo pored puta, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Požar su ugasili pripadnici Vatrogasne službe Rogatica, a uviđajem je utvrđeno da je vozilo zapaljeno.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.