Vučić o pokušaju ubistva njegove porodice: "Kad bih rekao razlog, ne biste mi vjerovali"

Vučić je rekao da ne zna o kojim osobama je riječ, ali da zna odakle su i koliko imaju godina.

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je prosječna plata u Srbiji u decembru prvi put bila iznad 1.000 evra. Najavljuje da će plan razvoja Srbije od 2030. do 2035. biti predstavljen početkom marta.

"Kada kažem komplikovan neće biti samo kako će da teku med i mlijeko već šta je to što mi sve moramo da uradimo i koliko sebe da promijenimo da bismo određene rezultate postigli. Želim takođe da vas obavijestim da je prosječna plata u Srbiji u decembru mjesecu bila 1057 evra i time smo ostvarili nešto što nikada niko u istoriji nije, da plata građana Srbije budu preko 1000 evra, značajno preko 1000 evra", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za medije.

Prema njegovim riječima, Beograd, Novi Sad, Bor su najviši po platama ali i to predstavlja problem i moraćemo da se bavimo povećanjem životnog standarda na jugu Srbije, centralnoj Srbiji - centralnoj i na istok Srbije i jugozapad i zapad Srbije i prije svega na Banatske opštine, na sjeveru Srbije, čak i neke opštine u Bačkoj i Šidu, Sremu.

"Moraćemo da gledamo kako i na koji način da se tu povećaju prihodi i životni standard građana“, kaže Vučić.

Vučiću je postavljeno pitanje o hapšenju dvojice muškaraca u Kraljevu, osumnjičenih da su pripremali državni udar, te da su od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsjednika države, njegove supruge i djece, kao i napad na policiju.

On je rekao da ne zna o kojim licima je riječ, ali da zna odakle su i koliko imaju godina.

"Samo ono što sam uspio da vidim to je kako bi trebalo da mi tuku dijete do toga da crkne, do toga da ga kolju. Tako da, kako vam kažem, toliko kad govorite, a vidim da postoje nekih sedamdeset ljudi koji se zalaže da ti ljudi budu pušteni na slobodu, riječ je o ljudima koji bi da kolju nečiju djecu. Samo da to imate u vidu. I to imamo, ne rekla kazala ovaj ili onaj, već imamo snimljeno kao dokazni materijal. Šta da radite? Raznih ljudi ima. Kad bih vam rekao razlog, ne biste mi ni vjerovali. Riječ je zasnovana nešto na lažima koje su negdje mogli da pročitaju, a gdje možete da nagađate“, rekao je Vučić.

Više javno tužilaštvo u Kraljevu saopštilo je da je 51-godišnjem i 43-godišnjem muškarcu iz tog grada određen pritvor do 30 dana. Osumnjičenima se stavlja na teret da su pripremali djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

