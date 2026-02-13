Vučić iz Minhena: "Imam sastanak sa Željkom Cvijanović, da popričamo nešto"

Vučić u Minhenu upozorava na ključne probleme rata u Ukrajini i ističe potrebu za jačanjem saradnje sa Kinom.

Izvor: Printscreen

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju 62. Minhenske konferencije o bezbjednosti, a nakon razgovora obratio se javnosti.

"Bio sam na mnogo minhenskih konferencija, sem kada bi dolazili američki potpredsjednici, čini mi se da nikada ovakva gužva nije bila. Slušao sam kancelara, mnogo novina, što mi ne pratimo revnosno i sa mnogo detalja, a trebalo bi da radimo", poručio je Vučić i dodao:

"Očekuje me večera gdje će biti 20 premijera, predsjednika i uticajnih ljudi, a onda ću da se nađem sa Željkom Cvijanović, da popričamo nešto. Naporan dan, ali ono što je važno da jsaradnju Srbije i Kine u svim oblastima. Za nas je bitno da poguramo tehnološki progres po pitanju robota, da naučimo mnogo iz domena vještačke inteligencije", istakao je on.

Vučić kaže da sa Antoniom Koštom, predsjednikom Evropskog savjeta, nije bio jednostavan razgovor.

"Postavio sam pitanja vezano za vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba, da mi neko kaže jednu riječ o svemu tome. Prije nego što krenu u akciju, nadam se da ću dobiti odgovor. Ono što je rekao Merc, to je najvažnija vijest. Kritikovao je MAGA pokret po pitanju tarifa, jer to nije politika EU, Ameriku po pitanju stava o STO, po pitanju klimatskih promjena. Veoma snažno protiv Rusije, do mjere da sam bio pomalo iznenađen. Snažno podržavaju Ukrajinu, jasno kažu da je Rusija iscrpljena i da treba da bude iscrpljena jer će to dovesti do njenog poraza", poručio je Vučić iz Minhena i dodao:

"Merc je govorio o stvaranju snažne Evrope, po prvi put je rekao da će Njemačka ubjedljivo postati najjača vojska u Evropi. Izrazio je negativan stav prema Viktoru Orbanu uz nadu da će izgubiti izbore. Smatra da sa Putinom ne treba razgovorati dok Rusija ne bude potpuno iscrpljena. Rusija će ove godine po prvi put imati negativan ekonomski rast. Ali to dovodi u dodatne sukobe. Ovdje je Zelenski najveća zvijezda, nigdje nije tako osim ovdje u Minhenu. Plašim se da kraj rata u Ukrajini nećemo skoro vidjeti. Ključni problemi su u teritorijama, Rusi hoće papir da je nešto njihovo, a Ukrajina to neće", zaključio je.

(Kurir/MONDO)