Tramp čestitao Vučiću Dan državnosti

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa povodom Dana državnosti Republike Srbije.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

U čestitki je navedeno:

"Poštovani gospodine predsjedniče. U ime naroda Sjedinjenih Američkih Država, upućujem najiskrenije čestitke Vama i narodu Srbije povodom Dana državnosti koji obilježavate 15. februara.

"Tokom gotovo čitavih 250 godina slobode Sjedinjenih Američkih Država, Srbija nam je bila dobar prijatelj. Srbija je, zapravo, bila prva strana država čija se zastava vijorila na počasnom mestu iznad Bijele kuće. Sjedinjene Američke Države posvećene su daljem jačanju našeg čvrstog prijateljstva, dok zajedno radimo na povećanju trgovinske razmjene i investicija i unapređenju ekonomskog prosperiteta naših građana", piše u čestitki predsednika SAD.

(Novosti/Mondo)