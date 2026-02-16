logo
Vučić danas uručuje odlikovanja: Sretenjski orden za ministra pravde RS Gorana Selaka

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak danas će u Beogradu primiti visoko državno odlikovanje Srbije - Sretenjski orden.

Orden bi Selaku povodom Sretenja - Dana državnosti trebalo da uruči predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavljeno je iz Ministarstva pravde Republike Srpske.

Svečanost na kojoj će biti uručena odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama biće održana danas u 12.00 časova u okviru obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske.

Državna svečanost povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije održana je juče kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gdje je prije 222 godine podignut Prvi srpski ustanak, dok je u Staroj skupštini u Kragujevcu upriličena svečana akademija.

Svečanostima u Orašcu i Kragujevcu prisustvovali su zvaničnici Srbije i Republike Srpske, budući da se Sretenje obilježava kao Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske.

Sretenje se ove godine obilježava pod sloganom "Sabornost i ponos".

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav. 

(Srna)

Tagovi

Aleksandar Vučić Goran Selak Sretenje odlikovanja orden

