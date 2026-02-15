Sretenje proslavljeno u Orašcu: Premijeri Srbije i Srpske položili vijence na spomenik Karađorđu

Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije održana je kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gdje je prije 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je položio položiti vijence na spomenik zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Premijeri su položili vijence na spomenik voždu Karađorđu na Oplencu, pored kojeg su na jarbolima istaknute zastave Srpske i Srbije.

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike.

"Danas u Orašcu, koji simbolizuje jedinstvo, sećamo se trenutaka kada je naš narod pokazao istorijsku hrabrost i pod vođstvom Karađorđa krenuo putem očuvanja i oslobođenja naše zemlje", rekao je Macut na državnoj ceremoniji povodom Sretenja.

Prema njegovim riječima, kada je u vrijeme Miloša Obrenovića donesen Sretenjski ustav, već je bilo jasno da državnost srpskog naroda nikada nije bila podrazumijevana, već izborena.

Macut je ocijenio da je time ostavljen zavjet cijelom srpskom narodu da čuva otadžbinu koju su joj ostavili preci.

On je naglasio da se Sretenjem nije desilo samo buđenje nacionalnog duha i jedinstva, već da su zahvaljujući jednom od najslobodoumnijih ustava - Sretenjskim ustavom iz 1835. godine postavljeni temelji moderne države i funkcionisanja državnih organa.

"Zato danas, zajedno sa našom braćom iz Republike Srpske i našim narodom gde god on živeo, obeležavamo nacionalni praznik na koji smo ponosni i koji ćemo uvek čuvati, kao što čuvamo svoje ognjište", rekao je Macut.

On je istakao da je Srbija danas jaka država koja ide napred i razvija se.

"Posebno želim da se obratim mladima. Vi ste nosioci budućnosti, stub naše otadžbine i snaga koja će uvek držati Srbiju uspravnom i neće dozvoliti da joj bilo ko oduzme slobodu i ponos. Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike", rekao je Macut.

On je poručio da samo kada se zajedno kroz dijalog, poštovanje i zajedničke vrijednosti grade mostovi razumijevanja, može se očuvati i razvijati država, te istakao da je srpski narod željan mira.

Minić: "Ovdje se rodila ozbiljna odluka"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Orašcu da je srpski narod slobodan i da samo slogom i zajedništvom može da se odbraniti od svih nedaća.

Minić je na obilježavanju Sretenja - Dana državnosti Srbije i Republike Srpske istakao da su Srbi 1804. godine u Orašcu "digli glavu koja je gledala u slobodu, a ne da nekom naudi".

"Ovdje se rodila ozbiljna odluka - da srpski narod želi uređenu zajednicu, slobodu i jednakost i ideju koju i danas baštini", rekao je Minić.

On je istakao da su Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj jedan narod, da imaju istu kulturu, jezik, vjeru, istoriju i da im to niko nikada ne može oduzeiti.

"Posebno sam ponosan na to da smo kada nam je bilo najteže donosili dvije najbitnije odluke - da smo zajedno i da želimo slobodu. Mislim da je to zvijezda vodilja koja će opredijeliti i naša pokoljenja", istakao je Minić.

On je dodao da svaki Srbin u Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideju koja se odnosila na slobodu i jednakost jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh.

U Orašcu je, kako je naveo, bilo putno ratnika, a srpski narod je kukom i motikom, ne bojeći se odmazde, jezdio kroz balkanske, svjetske ratove sve do posljednjeg Odbrambeno-otadžbinskog.

"Nijedna žrtva nije uzaludna ukoliko je budemo poštovali, neće biti u boli i tuzi, biće na ponos da jačamo Srpsku i Srbiju, da naša pokoljenja znaju da je svaka žrtva vrijedna slobode i mira", dodao je Minić.

On je naglasio da srpski narod samo zajedno može da se odbrani od svih nedaća i da se to sada radi svim političkim sredstvima, diplomatski.

"Dok se zlo vampiri u okruženju moramo biti svjesni da samo zajedno moramo gajiti naš duh, poštovati tradiciju, vjeru, kulturu i nikada ne zaboraviti bilo kog junaka, nego shodno tome gledati u budućnosti i graditi je na način kako zaslužuje naš narod", poručio je Minić.

Na ceremoniji u Orašcu prisustvovali su ministri u Vladi Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, politički predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, ambasadori i vojni atašei stranih država u Srbiji, kao i veliki broj građana.

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je donesena na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.