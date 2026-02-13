Vlada RS proglasila 16. februar neradnim danom zbog Sretenja

Vlada Republike Srpske danas je, na telefonskoj sjednici, odlučila da ponedjeljak, 16. februar 2026. godine, bude neradni dan u znak obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Toga dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

Podsjećamo, zajedničko obilježavanje Sretenja u Srpskoj i Srbiji utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.