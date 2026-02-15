Spektakl u Dubaiju: Najviša zgrada na svijetu u bojama srpske zastave (Video)

Burdž Kalifa u Dubaiju je u bojama srpske trobojke u znak Dana državnosti.

Izvor: Kurir

Burdž Kalifa, najviša zgrada na svijetu koja se nalazi u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), je u bojama srpske zastave u znak Dana državnosti (Sretenje). Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak Burdž Kalife sa srpskom trobojkom i zahvalio se ovoj arapskoj zemlji.

"Hvala, dragi prijatelji! Burdž Kalifa u Dubaiju večeras u bojama srpske zastave", napisao je predsjednik Srbije na svom "Instagram" nalogu "buducnostsrbijeav".

(Mondo.rs)