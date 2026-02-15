logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spektakl u Dubaiju: Najviša zgrada na svijetu u bojama srpske zastave (Video)

Spektakl u Dubaiju: Najviša zgrada na svijetu u bojama srpske zastave (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Burdž Kalifa u Dubaiju je u bojama srpske trobojke u znak Dana državnosti.

Burdž Kalifa u bojama srpske zastave Izvor: Kurir

Burdž Kalifa, najviša zgrada na svijetu koja se nalazi u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), je u bojama srpske zastave u znak Dana državnosti (Sretenje). Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak Burdž Kalife sa srpskom trobojkom i zahvalio se ovoj arapskoj zemlji.

"Hvala, dragi prijatelji! Burdž Kalifa u Dubaiju večeras u bojama srpske zastave", napisao je predsjednik Srbije na svom "Instagram" nalogu "buducnostsrbijeav".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dubai Burdž Kalifa Sretenje Srbija Dan državnosti Srbije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ