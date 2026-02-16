logo
Vučić odlikovao Selaka: "Velika čast dobiti Sretenjski orden"

Vučić odlikovao Selaka: "Velika čast dobiti Sretenjski orden"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak danas je u Beogradu primio visoko državno odlikovanje Srbije - Sretenjski orden prvog stepena.

Selak dobio orden od Vučića Izvor: Srna/Sanja Srdić Macano

Orden je Selaku povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije uručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje između Srbije i Republike Srpske.

Priznanje je uručeno na svečanosti u Palati Srbija kojoj prisustvuju zvanični Srpske i Srbije, kao i brojne zvanice.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je za njega velika čast da dobije Sretenjski orden prvog stepena i istakao da je to ujedno poruka vlastima Srpske da dobro štite nacionalne interese.

Selak je rekao da mu je velika čast što je danas u Beogradu imao priliku da dobije priznanje od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"To je zahvalnost i poruka svima nama u Republici Srpskoj, koji vršimo vlast i javne poslove da smo na dobrom putu, da vodimo računa o srpskim nacionalnim interesima, ali obaveza da budemo posvećeni još više jačanju institucija Republike Srpske i povezivanju institucija Srpske sa institucijama Srbije", rekao je Selak u Beogradu.

Izvor: Srna/Sanja Srdić Macano

On je ocijenio da je izuzetno dobra dosadašnja saradnja ministarstava pravde Srbije i Republike Srpske.

"Ministarstva pravde Republike Srpske i Srbije već intenzivno sarađuju i prije mene. Ja sam nastavio tamo gdje su moji prethodnici stali. Republika Srpska shodno i Sporazumu o specijalnim paralelnim vezama i Deklaraciji Svesrpskog sabora ima saradnju na nivoima svih institucija sa Srbijom", rekao je Selak.

On je podsjetio da Republika Srpska i Srbija već drugu godinu zajedno proslavljaju Dan državnosti Sretenje, kao i da su Srbija i Srpska potpisale Deklaraciju Svesrpskog sabora kojom su se obavezale da će stalno biti zajedno.

"Evo imali smo obilježavanje Sretenja u Banjaluci, u Kragujevcu, Orašcu, a danas smo ovdje u Beogradu, mjestu okupljanja svih Srba", rekao je Selak. 

Sretenje se obilježava i kao Dan državnosti Republike Srpske, a ovogodišnji slogan glasi "Sabornost i ponos".

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav. 

(Srna/Mondo)

