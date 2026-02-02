logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muškarac iz Rogatice uhapšen nakon što je ubio psa i ranio drugog 1

Muškarac iz Rogatice uhapšen nakon što je ubio psa i ranio drugog

Autor Haris Krhalić
1

Osumnjičeni ima i prijavu iz 2023. godine zbog ubijanja i mučenja životinja, a postupak je i dalje u toku.

Muškarac iz Rogatice uhapšen nakon što je ubio psa Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Udruženje "Prijatelji životinja" obavijestilo je javnost o šokantnom incidentu koji se dogodio 31. januara 2026. godine u ulici Janka Jolovića u Rogatici. Prema informacijama Udruženja, muškarac D.J. iz vatrenog oružja usmrtio je psa u dvorištu porodične kuće. Njegovo ponašanje, kako ističu u Udruženju, povezano je i sa drugim krivičnim djelima koja ugrožavaju bezbjednost ljudi.

Odmah nakon prijave, Udruženje je kontaktiralo svjedoke i prikupilo informacije koje potvrđuju da je D.J. iz vozila marke Golf 2, zelene boje, ispalio hitac prema životinji.

Nažalost, ovo nije bio jedini incident. Već sutra, osumnjičeni je ponovo pucao u naseljenom mjestu, pri čemu je ranio drugog psa.

Danas, 2. februara, D.J. je lišen slobode. Udruženje podsjeća da je protiv njega još 2023. godine podnesena krivična prijava zbog ubijanja i mučenja životinja, a postupak je i dalje u toku. S obzirom na novi događaj i kontinuitet opasnog ponašanja, Udruženje je dopunilo raniju prijavu.

„Istrajaćemo na potpunom procesuiranju odgovornog lica, jer ovakva postupanja ozbiljno ugrožavaju javnu sigurnost. Ubijanje životinja je krivično djelo prema važećem zakonodavstvu“, poručuju iz Udruženja. Takođe, naglašavaju da će tražiti pritvor za osumnjičenog do okončanja krivičnog postupka, s obzirom na težinu djela i opasnost od ponavljanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rogatica životinje pas

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Tako je u čitavom pravosuđu procesi koji su davno trebali biti završeni i sankcionisani prekršioci se odugovlače a oni i dalje čine prekršaje i to traje u nedogled

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ