Muškarac iz Rogatice uhapšen nakon što je ubio psa i ranio drugog

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Udruženje "Prijatelji životinja" obavijestilo je javnost o šokantnom incidentu koji se dogodio 31. januara 2026. godine u ulici Janka Jolovića u Rogatici. Prema informacijama Udruženja, muškarac D.J. iz vatrenog oružja usmrtio je psa u dvorištu porodične kuće. Njegovo ponašanje, kako ističu u Udruženju, povezano je i sa drugim krivičnim djelima koja ugrožavaju bezbjednost ljudi.

Odmah nakon prijave, Udruženje je kontaktiralo svjedoke i prikupilo informacije koje potvrđuju da je D.J. iz vozila marke Golf 2, zelene boje, ispalio hitac prema životinji.

Nažalost, ovo nije bio jedini incident. Već sutra, osumnjičeni je ponovo pucao u naseljenom mjestu, pri čemu je ranio drugog psa.

Danas, 2. februara, D.J. je lišen slobode. Udruženje podsjeća da je protiv njega još 2023. godine podnesena krivična prijava zbog ubijanja i mučenja životinja, a postupak je i dalje u toku. S obzirom na novi događaj i kontinuitet opasnog ponašanja, Udruženje je dopunilo raniju prijavu.

„Istrajaćemo na potpunom procesuiranju odgovornog lica, jer ovakva postupanja ozbiljno ugrožavaju javnu sigurnost. Ubijanje životinja je krivično djelo prema važećem zakonodavstvu“, poručuju iz Udruženja. Takođe, naglašavaju da će tražiti pritvor za osumnjičenog do okončanja krivičnog postupka, s obzirom na težinu djela i opasnost od ponavljanja.