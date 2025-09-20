Poljski državljanin stradao u saobraćajnoj nesreći na putu Podromanija-Rogatica, saobraćaj satima bio obustavljen

Motociklista iz Poljske O.L.A. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podromanija-Rogatica, u mjestu Kovanj, opština Rogatica.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da je izvršen uviđaj saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao poljski državljanim.

Nesreća se dogodila oko 13.30 časova.

Smrt motocikliste konstatovana je u Domu zdravlja u Rogatici.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Saobraćaj je do završetka uviđaja bio obustavljen i odvijao se alternativnim putnim pravcima, navodi se u saopštenju ove uprave.

Srna