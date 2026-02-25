logo
Kamion Gradske čistoće usmrtio ženu: Detalji tragedije na Novom Beogradu

Autor Haris Krhalić
Na Novom Beogradu kamion Gradske čistoće je, krećući se unazad u pješačkoj zoni, usmrtio stariju ženu. Stanari tvrde da kamioni park koriste kao prečicu i traže hitne mjere zaštite.

srbija policija

Tragedija koja se danas dogodila, kada je vozač kamiona kretanjem unazad usmrtio stariju ženu prešavši joj preko glave, izazvala je neopisiv bijes i ogorčenje stanara okolnih zgrada na Novom Beogradu.

Prema njihovim riječima, ovdje postoji hronični problem na koji ukazuju mjesecima. Dok policija vrši uviđaj nad tijelom nastradale žene, okupljeni građani ne kriju suze i bijes.

Kako tvrde, svakodnevno su svjedoci bahatosti vozača dostavnih službi koji park koriste kao prečicu ili istovarnu zonu.

"Ovo je bila tempirana bomba! Kamioni nam prolaze bukvalno pored klupa gdje sjede djeca i stariji ljudi", očajan je jedan od stanara bloka.

Blokirana pješačka zona postala "magistrala"

Svjedoci tvrde da kamioni dostave ulaze u pješačku zonu u bilo koje doba dana, često se krećući velikom brzinom i ne obraćajući pažnju na pešake. Staze u parku nisu projektovane za teretna vozila.

"Kada krene u rikverc, nijedan kamion on ne vidi ništa iza sebe. Danas je stradala baka, sutra je moglo biti dijete na trotinetu koje se stvori u sekundi," kažu okupljeni.

Nezvanično, nezgoda se dogodila oko 9 sati u Ulici Antifašističke borbe na Novom Beogradu. Obaviješteno je nadležno tužilaštvo.

(Telegraf/MONDO)

