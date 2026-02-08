Daniel Kajmakoski nađen vezan u smrskanom automobilu: Kamere zabilježile filmsku potjeru

Daniel Kajmakoski otet je u Beogradu, nakon čega je policija uspjela da sustigne automobil u kome se nalazio.

Poznati estradni umjetnik Daniel Kajmakoski (43) kidnapovan je pod prijetnjom oružjem u samom centru Beograda, što je pokrenulo do sada neviđenu mobilizaciju svih elitnih jedinica MUP-a Srbije. U akciji spasavanja i potjeri učestvovali su UKP (uključujući odjeljenje UKP/2), SSK, SBPTE, Žandarmerija, SAJ, USP, UZT, Granična policija i Policijska brigada PU za grad Beograd.

Drama je počela u nedjelju rano ujutru, oko 00.50 časova. Kajmakoski je upravo završio nastup u popularnom noćnom klubu "Lafayette" u Beton hali i uputio se ka svom vozilu marke "Volvo XC 60" bijele boje, koje je bilo parkirano kod okretnice tramvaja u Karađorđevoj ulici br. 2-4.

U trenutku kada je ušao u vozilo i sjeo na mjesto vozača, prišlo mu je nepoznato muško lice. Uz prijetnju nožem i upotrebu fizičke sile, napadač je natjerao pjevača da ispruži ruke, a potom mu ih čvrsto vezao selotejp trakom. Dok je prvi otmičar preuzimao volan, drugi saučesnik je munjevito ušao na zadnje sjedište iza suvozača, dok je Kajmakoski bio primoran da sjedne iza vozača.

Proboj policijske racije i bijeg pod rotacijama

Dok su otmičari pokušavali da napuste Karađorđevu i upute se ka Brankovom mostu, naletjeli su na patrolu operativaca UKP-a koji su vršili redovne aktivnosti. Policajci su pokušali da zaustave bijeli "Volvo", vozilo je na trenutak usporilo, a onda je vozač-otmičar naglo stisnuo gas.

Uslijedio je jeziv bijeg kroz srce Beograda: preko Brankovog mosta, pored Palate Srbija i Beogradske arene, gdje se "Volvo" sa taocem uključio na autoput u smjeru ka Šidu, pokušavajući da se domogne granice.

"Sumnja se da su u pitanju strani državljani. Otetog su vozili do Rume gdje su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobjegli", otkriva izvor.

Ko je Daniel Kajmakoski

Daniel Kajmakoski rođen je u Strugi u današnjoj Sjevernoj Makedoniji 1983. godine. Sa šest godina se sa roditeljima preselio u Beč gdje je i odrastao.

Postao je poznat učešćem i pobjedom u prvoj sezoni srpske verzije talent takmičenja X Factor Adria. Predstavljao je Makedoniju na Pjesmi Evrovizije 2015. godine.

Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji ostvario je kao kompozitor pjesme "Više se ne vraćaš" (mak. "Ne se vrakaš") koju je 2010. napisao za popularnu makedonsku pop pjevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je tu pjesmu otpevala uz pratnju na gitari Vlatka Stefanovskog.

Sa pjesmom Lisja esenski Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pjesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. po redu predstavnik ove zemlje na Pesmi Evrovizije. Nije se plasirao u finale.

